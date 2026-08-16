БАКСТЕР Ричард

Английский пуритан­ский проповедник и богослов.

Автор более 160 богословских сочинений. Родился в бедной семье. В 1629—1632 в классической школе в Рокситере овладел основами латыни , затем занимался самообразованием в библиотеке замка Лэдлоу. В 1634 встретил известных пуританских проповедников Дж. Саймондса и У. Крэдока, оказавших на него большое влияние. В 1638 в Вустере посвящен в сан диакона Англиканской церкви . Возглавил классическую школу в Дадли. С большим успехом проповедовал два года в Бридгнорте (графство Шропшир), где разошелся с англиканством.

Придерживался умеренного пуританизма, не принимая пресвитерианства (см. Пресвитериане ) и не отвергая полностью епископат . Считал разные формы церковного устройства равнозначными для христианства. В апреле 1641 получил приход в Киддерминстере (графство Вустер).

С началом гражданской войны между Карлом I и парламентом стал капелланом парламентских войск в Ковентри (1642—1645), затем — одного из полков Армии нового образца (1645—1647). Стремился помешать распространению в армии влияния левеллеров и республиканских идей. В 1647 из-за тяжелой болезни вернулся в Киддерминстер, где написал свой основной и наиболее известный труд «Вечный покой праведников» (1650).

Создал в Вустере ассоциацию духовных лиц, куда вошли англикане, индепенденты и баптисты. Результатом этого опыта межконфессионального сотрудничества стали сочинения Б. «Преобразованный пастор» (1656) и «Зов к необращенным» (1658). После реставрации Стюартов Б. стал одним из королевских капелланов, но от сана епископа Херефорда отказался. Несмотря на введенный Актом о единообразии (1662) запрет на проповедь тем священникам, которые не признали учрежденный молитвенник, Б. продолжал проповедовать, за что дважды подвергался тюремному заключению (в 1669 и 1685—1686). В этот период написал «Христиан­ский справочник» (1673), «Парафраз Нового Завета» (1685) и автобиографию («Reliquiae Baxterianae»), изданную посмертно (1696).

В своем богословском учении Б. старался смягчить суровость кальвинизма . Вместо идеи абсолютного предопределения, согласно которой искупительная жертва Христа и, следовательно, спасение касаются только ограниченного числа избранных праведников, известных только Богу, Б. утверждал, что Христос пострадал не за отдельных лиц, а за все человечество, хотя спастись суждено далеко не всем. Доктрина Б., таким образом, не отталкивала ищущих спасения и предлагала грешнику верить в то, что Христос праведен и справедлив.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.

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