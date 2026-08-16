БАКСТЕР Ричард
Английский пуританский проповедник и богослов.
Автор более 160 богословских сочинений. Родился в бедной семье. В 1629—1632 в классической школе в Рокситере овладел основами латыни, затем занимался самообразованием в библиотеке замка Лэдлоу. В 1634 встретил известных пуританских проповедников Дж. Саймондса и У. Крэдока, оказавших на него большое влияние. В 1638 в Вустере посвящен в сан диакона Англиканской церкви. Возглавил классическую школу в Дадли. С большим успехом проповедовал два года в Бридгнорте (графство Шропшир), где разошелся с англиканством.
Придерживался умеренного пуританизма, не принимая пресвитерианства (см. Пресвитериане) и не отвергая полностью епископат. Считал разные формы церковного устройства равнозначными для христианства. В апреле 1641 получил приход в Киддерминстере (графство Вустер).
С началом гражданской войны между Карлом I и парламентом стал капелланом парламентских войск в Ковентри (1642—1645), затем — одного из полков Армии нового образца (1645—1647). Стремился помешать распространению в армии влияния левеллеров и республиканских идей. В 1647 из-за тяжелой болезни вернулся в Киддерминстер, где написал свой основной и наиболее известный труд «Вечный покой праведников» (1650).
Создал в Вустере ассоциацию духовных лиц, куда вошли англикане, индепенденты и баптисты. Результатом этого опыта межконфессионального сотрудничества стали сочинения Б. «Преобразованный пастор» (1656) и «Зов к необращенным» (1658). После реставрации Стюартов Б. стал одним из королевских капелланов, но от сана епископа Херефорда отказался. Несмотря на введенный Актом о единообразии (1662) запрет на проповедь тем священникам, которые не признали учрежденный молитвенник, Б. продолжал проповедовать, за что дважды подвергался тюремному заключению (в 1669 и 1685—1686). В этот период написал «Христианский справочник» (1673), «Парафраз Нового Завета» (1685) и автобиографию («Reliquiae Baxterianae»), изданную посмертно (1696).
В своем богословском учении Б. старался смягчить суровость кальвинизма. Вместо идеи абсолютного предопределения, согласно которой искупительная жертва Христа и, следовательно, спасение касаются только ограниченного числа избранных праведников, известных только Богу, Б. утверждал, что Христос пострадал не за отдельных лиц, а за все человечество, хотя спастись суждено далеко не всем. Доктрина Б., таким образом, не отталкивала ищущих спасения и предлагала грешнику верить в то, что Христос праведен и справедлив.
Автор статьи: С. В. Кондратьев.
© Российская Историческая Энциклопедия