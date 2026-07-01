БАКСТ Лев Самойлович

Театральный художник, график, живописец.

Один из ярких представителей модерна в станковой живописи, театрально-декорационном искусстве, в книжной графике. Настоящая фамилия – Розенберг. В 1883-1887 гг. был вольнослушателем Петербургской Академии Художеств, уйдя из Академии занимался самостоятельно (с 1893 г. продолжал обучение в Париже). В 1889 г. он впервые выставляется под псевдонимом Бакст, взяв укороченную фамилию бабушки Бакстер. Работал для петербургских журналов, создавал репортажные рисунки, иллюстрировал книги. В 1892 г. появляются его акварельные портреты - “Кармен”, “Испанец”, “Боярыня”, “Украинка”. Один из основателей и активных членов “ Мира искусства ”, в 1899-1904 гг. главный оформитель одноименного журнала. В 1900-1901 гг. создает литографический портрет И. Левитана, “Женский портрет”, “Голову старухи”, “Портрет Александра Николаевича Бенуа”, “Портрет философа Розанова” и др. Пишет картины “В кафе”, “Ужин”, в которых воплотил загадочный образ женщины модерна, “стильной декадентки”. Занимаясь станковой живописью, в 1903 г. создал портрет Л. Гриценко-Бакст, в 1905 г. - А. Белого. В 1906 г. работал над портретами С. Дягилева с няней, З. Гиппиус, К. Сомова и др. Бакст оформлял экспозиции выставок, интерьеры, сотрудничал с сатирическими журналами “Зритель”, “Жупел”, “Сатирикон”. В 1900-х гг., начав свою работу в театре (эскизы декораций и костюмов к спектаклям “Сердце маркизы” (1902) и “Фея кукол”, (1903)), с 1909 г. оформляет спектакли “Русских сезонов”, “Русского балета Дягилева”. С 1907 г. Бакст живет в основном в Европе, поскольку будучи иудеем, не имел вида жительства вне черты оседлости. Работает над театральными декорациями. С 1908 по 1910 гг., во время наездов из Парижа в Санкт-Петербург, Бакст преподает живопись в частной школе Званцевой. Одним из его учеников был Марк Шагал. До 1914 г. оформил 12 спектаклей, в т.ч. “Клеопатра”, “Шехерезада”, “Карнавал”, “Дафнис и Хлоя”, “Полуденный отдых фавна” и др. Бакст работал и с парижскими законодателями мод, его театральные костюмы оказали немалое влияние на модную индустрию начала века. Оформлял спектакли многих крупных театров, в т.ч. “ Гранд-опера ”, “Мишель” в США, работал для трупп И. Рубинштейн и А. Павловой . Выступал как либреттист. В 1914 г. получил звание академика в России, был избран членом Академии Художеств. В 1921 г., после трехлетнего перерыва, возобновив сотрудничество с Дягилевым, оформил для него балет «Спящая красавица» Чайковского П.И., свою последнюю крупную постановку. С этим произведением у Бакста было связано воспоминание о встрече с Чайковским в 1890 г., когда Бакст с юношеским задором сказал прославленному композитору: «Я нахожу музыку «Спящей красавицы» хорошей!», чем вызвал смех собравшихся.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.