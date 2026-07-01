БАКШЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский художник.

Биография и творчество

Из дворянской семьи. Отец - титулярный советник Николай Федорович Бакшеев.

В 1877 г. стал студентом архитектурного отделения Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но вскоре перевелся на живопись и учился у А. Саврасова и В. Маковского. Выпустился из училища в 1888 г. в звании классного художника, которое он получил за работу «Возвращение с богомолья». Спустя 6 лет снова числился в училище, но уже преподавателем. До 1918 г. учил студентов этого учебного заведения. В 1913 г. ему было присвоено звание академика живописи.

С 1891 г. представлял свои произведения на выставках передвижников. Затем вошел в состав их товарищества.

Полотно «Девушка, кормящая голубей» стало одновременно символом любви живописца и еще одной работой, высоко оцененной обществом. История картины такова. В 1887 г. Бакшеев гостил в подмосковной деревне Зайцево в имение друга-юриста Лосева. Его сестра - Анна, девушка 15 лет, сильно впечатлила юношу. Вдохновленный ее красотой, он и написал тот самый портрет, который затем демонстрировал на ученической выставке. Его высоко оценил П. Третьяков, который и приобрел картину для своей коллекции. А на Анне Алексеевне Лосевой художник женился в 1892 г.

Был одним из создателей Союза русских художников вместе с Юоном, Грабарем и др. в 1903 г. После событий Октябрьской революции организовывал московские районные музеи. В 1922 г. стал членом Ассоциации художников революционной России. В эти годы создавал полотна на соответствующие обстановке в стране темы: «Восстание в тылу у белой флотилии», «Ленин в Разливе», «Накануне 9 января».

В 1930-е гг. состоял в творческой группе «Искусство - социалистическому строительству», активно выставлялся. С 1947 г. действительный член Академии художеств СССР.

Помимо революционной тематики увлекался пейзажем. В XX в. написал такие работы, как «Весенний день», «Осенние лучи», «Голубая весна» и «Пасмурное утро».

Скончался в 1958 г.