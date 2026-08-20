БАКЛАНОВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ

Советский военачальник, генерал-полковник, участник советско-финской и Великой Отечественной войн , Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 1 (по новому стилю — 14) августа 1910 года в Москве в семье купца, хозяина крупной ткацкой мануфактуры. После окончания средней школы учился в политехническом техникуме. Ещё в период учёбы увлёкся спортом, стал чемпионом столицы по гимнастике.

В ноябре 1932 года призван в армию . Прошёл обучение в команде одногодичников, после чего служил в 1-м Московской пролетарской стрелковой дивизии, пройдя путь от комвзвода до помощника начальника штаба полка. Летом 1938 года уволился в запас, однако менее чем через год вновь был призван на службу. Принимал участие в советско-финской войне, будучи начальником штаба 541-го стрелкового полка. В боях был ранен, получил первую свою награду — орден Красного Знамени. В декабре 1940 года стал начальником штаба 6-го мотострелкового полка. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

С первых дней — в действующей армии. В июле 1941 года в бою под Оршей Бакланов получил своё первое ранение. Не закончив лечения, добровольно возвратился на фронт и в августе 1941 года назначен командиром 175-го мотострелкового полка. Принимал активное участие в ожесточённых сражениях в Белорусской ССР и под Смоленском . Сам лично водил своих подчинённых в атаки, проявив себя как волевой и храбрый командир. 4 сентября 1941 года в районе населённого пункта Холм получил тяжёлое ранение. Несмотря на то, что врачи хотели оформить ему инвалидность и уволить из Вооружённых Сил, Бакланов добился того, чтобы его оставили в строю. В течение трёх месяцев командовал курсантским батальоном в Омском пехотном училище, однако в конечном итоге добился отправки на фронт.

В январе 1942 года принял командование 157-й стрелковой бригадой, во главе которой успешно вёл боевые действия в районе Старой Руссы. В июне 1942 года стал командиром 299-й стрелковой дивизии, которая приняла активное участие в Сталинградской битве . Проявил незаурядные способности в деле руководства частями. В январе 1943 года возглавляемая им дивизия успешно прорвала гитлеровскую оборону, проходящую по Сталинградскому отводу, и открыла таким образом путь для усиления темпов наступления всей 66-й армии, блестяще справившись с поставленными задачами. В марте 1943 года Бакланову было присвоено генеральское звание, а в мае он стал командиром 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

Летом 1943 года Бакланов со своей дивизией принял активное участие в Курской битве на Белгородском направлении. Перейдя после оборонительной фазы в решительное наступление, она освободила более 90 населённых пунктов, продвинувшись на расстояние до 100 километров. 7 августа 1943 года благодаря умелому манёвру, предпринятому Баклановым, были окружены и разбиты превосходящие силы противника. До 5 тысяч солдат и офицеров были уничтожены, ещё 450 попали в плен — командир 19-й танковой дивизии вермахта генерал Густав Шмидт застрелился, чтобы не попасть в плен к частям Бакланова, его адъютант был захвачен. Были также захвачены большие трофеи.

В дальнейшем дивизия Бакланова участвовала в освобождении Украинской ССР, форсировании Днепра. Особенно проявила себя она в ходе боёв на Западной Украине. Когда гитлеровские войска 13 августа 1944 года сконцентрировали значительные танковые и моторизованные силы в районе Сборув-Кухары и перешли в наступление, части Бакланова приняли на себя главный удар — против них вели бешеный натиск сразу 5 дивизий. В течение 5 дней гремели ожесточённые бои, за этот период враг понёс большие потери — более 2 тысяч солдат и офицеров, 32 танка, 95 пулемёта, 24 бронетранспортёра, значительное количество другого вооружения. Не добившись успеха, враг был вынужден отступить. Командир корпуса, гвардии генерал-лейтенант А. И. Родимцев представил Бакланова к ордену Красного Знамени, однако вышестоящие инстанции сочли, что успех дивизии достоин более высокой награды — тогда генерал был удостоен звания Героя Советского Союза.

В августе 1944 года Бакланов стал командиром 34-го гвардейского стрелкового корпуса. Во главе этого соединения он освобождал Польшу. Исключительно успешно начав январское наступление 1945 года — только за первый день было освобождено более 20 населённых пунктов — корпус под его командованием нанёс врагу тяжёлое поражение и преследовал его отходящие части. Стремясь сдержать продвижение частей Бакланова вперёд, гитлеровское командование перебросило ряд частей и соединений, но всё было безуспешно. 17-20 января 1945 года корпус прорвал Ченстоховский оборонительный рубеж, выйдя к государственной границе между Польшей и Германией, а уже три дня спустя вышел к Одеру и сходу форсировал его, захватив плацдарм. Под руководством Бакланова этот участок был удержал, были деблокированы соседние части, взятые гитлеровцами в клещи. Позднее отсюда началось решающее наступление на германскую столицу . Корпус форсировал реки Шпрее и Эльбу, а затем принимал активное участие в броске на Прагу , в ходе которого 8 мая 1945 года частями корпуса был взят город Дрезден.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в Советской Армии. В 1948 году окончил ВАК при ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего возглавил Управление физподготовки и спорта СВ ВС СССР. С 1954 года служил на высоких командных должностях — командовал армией, затем СибВО, СГВ (Польша). Летом 1967 года вышел в отставку. Находясь на пенсии, активно работал в спортивных организациях, был членом Олимпийского комитета СССР, председателем Федерации гимнастики СССР. Умер 16 января 1976 года.