БАККАЛЗАДЕ Сары Эльхадж Мехмад-эфенди паша

Государственный деятель Османской империи , публицист, автор трактата «Наставление везирам и губернаторам».

Родился в семье стамбульского бакалейщика и сделал карьеру на службе в финансовом ведомстве империи (малийе). В 1671 был зачислен в канцелярию казначейства (Рузнамче-и Эввель) и вскоре стал фаворитом главного казначея (башдефтердара) Кылыч Али-эфенди, который сделал Б. главой своего секретариата (мектубджу). В 1703 Б. сам на несколько месяцев стал главой финансового ведомства. В общей сложности он семь раз занимал пост башдефтердара. Первый раз Б. был смещен после свержения султана Мустафы II в 1703 — по требованию янычар, не получивших в должном объеме традиционных выплат (джулюс бакшиши) во время торжеств по случаю восхождения на трон Ахмеда III .

В феврале 1704 Б. вновь стал главным казначеем и оставался на этом посту с перерывами до августа 1709. Попав в немилость у великого везира Чорлулу Али-паши, вышел в отставку и был отправлен подальше от столицы: сначала управителем (мутасаррыфом) Салоник, затем в ранге двухбунчужного паши генерал-губернатором Бендер (Бессарабии). В 1713 Б. вновь получил назначение на пост главного казначея, однако пять месяцев спустя покинул столицу в составе делегации, которая должна была определить новые границы в Подолии после подписания Адрианопольского мира .

В 1715 Б. в составе армии под предводительством великого везира Дамада Али-паши участвовал в походе на Морею, отвечая за снабжение войск. Б. являлся активным противником системы пожизненных откупов (маликяне) и в 1715 выступил с инициативой их отмены, которую поддержал великий везир Али-паша.

Система маликяне была временно ограничена отдаленными восточными провинциями. После гибели Али-паши во время Петроварадинского сражения (1716) Б. стал везиром и продолжил службу под руководством вновь назначенного великого везира престарелого Халил-паши, однако его реформаторские инициативы были отменены, а система маликяне вновь стала действовать на всей территории империи. В 1717 Б., не скрывавший своих амбиций стать великим везиром, впал в немилость у нового фаворита султана Дамада Ибрагим-паши Невшехирли, был вызван с фронта и направлен генерал-губернатором Салоник, что означало фактическую опалу. На Б. была возложена задача набрать за собственный счет 3 тыс. рекрутов и привести их к главной ставке в Нише. Б. не только не выполнил поручение султана, но открыто раскритиковал его.

В 1717 по приказу Ахмеда III Б. был снят со всех постов и казнен в крепости города Кавала за подстрекательство к восстанию и измену во время осады Темешвара, когда тысяча солдат под командованием Б. сдались без боя.

Сочинения:

Ottoman Statecraft: the Book of Counsel for Vezirs and Governors (Naşā’iḥ ül-vüzera ve’l-ümera) of Sari Meḥmed pasha, the defterdār / Turkish text, with introduction, translation, and notes by Walter Livingston Wright, Jr. London-Princeton, 1935;

Devlet Adamlarına Öğütler: Osmanlılarda Devlet Düzeni. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, 1969;

Sultan divanı ve Afyonkarahisarda mevlevilik. Afyon, 2002;

Zübde-yi vekayiât: tahlil ve metin (1066—1116/1656—1704). Ankara, 1995.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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