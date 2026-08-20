БАКИНСКИЕ события 1990

Погромы и вооруженные столкновения в Баку в январе 1990.

В декабре 1989 ситуация в Азербайджанской ССР вышла из-под контроля Москвы. Народный фронт Азербайджана (НФА) в январе 1990 захватил Ленкорань и создал во­оруженные отряды. В центре Баку проходили массовые манифестации, организованные НФА, силы охраны порядка не контролировали город. Для привлечения сторонников НФА использовал антиармянскую агитацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта. В этих условиях 13 января толпы (основу которых составили молодежь и беженцы из Армении, требовавшие предоставить им жилье за счет выселения армян) начали погромы и убийства армян.

По разным данным, от 56 до 148 чел. погибли, 156—503 получили ранения, были разграблены более 500 квартир, из Азербайджана бежали или были вывезены более 20 тыс. армян (в январе — начале февраля выехало 106,5 тыс. армян, русских и др.). Власть в Баку и нескольких районах республики перешла к НФА и его Комитету обороны, который объявил чрезвычайное положение. Верховный совет СССР также объявил о введении в Баку чрезвычайного положения.

В ночь на 20 января в город вошли войска, которым было оказано вооруженное сопротивление. В столкновениях, по данным МВД СССР, к середине февраля погибло 107 гражданских лиц, 35 военнослужащих и работников милиции. По данным комиссии ВС АССР, погибло не менее 168 гражданских лиц. 22 января Верховный совет АССР принял резолюцию с требованием вывода войск из Баку, но те остались в городе. 25 января первым секретарем ЦК КПА стал председатель Совета министров АССР А. Муталибов. Волнения и забастовки продолжались до середины февраля. Б. с. способствовали росту популярности идеи отделения Азербайджана от СССР (смотрите также Национальные движения периода Перестройки ; Распад СССР ).

Автор статьи: А. В. Шубин.

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