БАКИНСКАЯ коммуна 1918

Советское правительство, действовавшее в Баку 25 апреля — 31 июля 1918.

2 ноября 1917 Бакинский совет во главе с большевиком С.Шаумяном провозгласил переход власти в свои руки. В Баку установилось двое­властие, так как сохранялось влияние городской думы и национальных партий. 30 марта — 1 апреля 1918 развернулись столкновения сторонников «Мусават» с одной стороны и большевиками и сторонниками «Дашнакцутюн» — с другой. По словам Шаумяна, «участие последних придало отчасти гражданской войне характер национальной резни, но избежать этого не было возможности».

Мусаватисты потерпели поражение, власть перешла к Комитету революционной обороны во главе с Шаумяном (одновременно он с декабря 1917 — чрезвычайный комиссар СНК РСФСР по делам Закавказья). Гордума была распущена, армянские вооруженные формирования также распущены и включены в состав Кавказской красной армии. В апреле она отбила наступление на Баку Мусульманского корпуса и отрядов Н. Гоцинского . 25 апреля 1918 Бакинским советом был создан СНК во главе с Шаумяном, новый режим получил неофициальное название Б. к. При этом декларация Бакинского совета подчеркивала, что Баку «будет теснейшим образом связан с всероссийской центральной властью…».

Советская власть опиралась на блок большевиков, левых эсеров и левых дашнакцаканов. Шаумян стал также наркомом по иностранным делам, большевики П. Джапаридзе — по внутренним делам, Г. Корганов — по военно-морским делам, И. Фиолетов — по делам народного хозяйства, Н. Нариманов — по делам горхозяй­ства. Левые эсеры получили посты наркомов земледелия (М. Везиров), путей сообщения, мортранспорта, почты и телеграфа (И. Сухарцев), продовольствия (И. Цыбульский), финансов (А. Киреев, в июле обвинен в злоупотреблениях и расстрелян). В июне были национализированы банки, нефтяная промышленность и флот, налажены поставки нефти в РСФСР (отправлено 77,6 млн пудов). Земля беков конфисковывалась и передавалась крестьянам . Б. к. контролировала города Куба, Сальяны, Джевата и др.

К 1 июля 1918 под Геокчаем турки одержали победу над Кавказской красной армией под командованием З. Аветисова. Бакинский совет принял решение пригласить англичан для защиты Баку от наступающей турецкой армии. 31 июля комиссары сложили с себя власть, в Баку утвердилась диктатура Центрокаспия и президиума Исполкома Совета (блок эсеров, меньшевиков и дашнакцаканов). 14 августа 1918 после ввода британских войск в Баку часть лидеров и сотрудников Б. к. во главе с Шаумяном была арестована (смотрите Иностранная военная интервенция в Закавказье 1918-1921 ) .

Вопреки ожиданиям Центрокаспия и армянской общины, высадившиеся в Баку англичане не смогли защитить город и эвакуировались в сентябре. За несколько часов до вступления в Баку турок 14 сентября арестованные комиссары при участии А.Микояна были освобождены и отплыли на пароходе в Астрахань. Но экипаж судна увел его в Красноводск, находившийся в руках эсеровского Закаспийского временного правительства и британских оккупантов. Прибывшие были вновь арестованы. 26 человек (из 35 арестованных), обозначенных как бакинские комиссары, приговорили к расстрелу. В ночь на 20 сентября 1918 между станциями Ахча-Куйма и Перевал были расстреляны члены СНК С. Шаумян, М. Везиров, И. Фиолетов, П. Джапаридзе, М. Азизбеков и др.

Автор статьи: А. В. Шубин.

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