БАКИХАНОВ Аббас-Кули-ага
Азербайджанский ученый и писатель.
Лит. псевдоним Кудси. Генерал-майор. Родился в семье бакинского хана Мирзы Мухаммеда, получил домашнее образование, изучал богословие, философию, персидский и арабский языки и литературу. С 1819 был переводчиком канцелярии главноуправляющего Грузией. В 1820 участвовал в покорении Казикумухского ханства, в 1824 — в походе частей Кавказского корпуса против горцев. Участвовал в Русско-персидской (1826—1828) и Русско-турецкой (1829) войнах.
Находясь на военной службе и путешествуя по России, познакомился с М. Ф. Ахундовым, А. А. Бестужевым, А. С. Грибоедовым, Я. П. Полонским, А. С. Пушкиным и др. Во второй половине 1840-х работал редактором персидского издания «Тифлисских ведомостей». В Кубе организовал литературное общество «Гюлистан» («Цветник»), вокруг которого сгруппировались поэты и любители поэзии. Произведения Б. (поэмы «Святые цветники», «Книга об Аскере», «Ниша светочей» и др.) созданы в традициях средневековой восточной литературы и наполнены суфийскими поэтическими символами.
Б. — основоположник азербайджанской историографии. Его «История восточной части Кавказа» посвящена истории Азербайджана и Дагестана с древних времен до Гюлистанского мирного договора 1813. Скончался во время эпидемии холеры.
Автор статьи: В. Л. Телицын.
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