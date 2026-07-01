БАКИХАНОВ Аббас-Кули-ага

Азербайджанский ученый и писатель.

Лит. псевдоним Кудси. Генерал-майор. Родился в семье бакинского хана Мирзы Мухаммеда, получил домашнее образование, изучал богословие, философию, персидский и арабский языки и литературу. С 1819 был переводчиком канцелярии главноуправляющего Грузией. В 1820 участвовал в покорении Казикумухского ханства, в 1824 — в походе частей Кавказского корпуса против горцев. Участвовал в Русско-персидской (1826—1828) и Русско-турецкой (1829) войнах .

Находясь на военной службе и путешествуя по России, по­знакомился с М. Ф. Ахундовым, А. А. Бестужевым, А. С. Грибоедовым , Я. П. Полонским , А. С. Пушкиным и др. Во второй половине 1840-х работал редактором персидского издания «Тифлисских ведомостей». В Кубе организовал литературное общество «Гюлистан» («Цветник»), вокруг которого сгруппировались поэты и любители поэзии . Произведения Б. (поэмы «Святые цветники», «Книга об Аскере», «Ниша светочей» и др.) созданы в традициях средневековой восточной литературы и наполнены суфийскими поэтическими символами.

Б. — основоположник азербайджанской историографии. Его «История восточной части Кавказа» посвящена истории Азербайджана и Дагестана с древних времен до Гюлистанского мирного договора 1813 . Скончался во время эпидемии холеры.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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