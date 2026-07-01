БАКХИАДЫ

Династия дорийских правителей Коринфа , царствовавшая в XI — первой половине VIII веков до нашей эры.

Считалась ветвью Гераклидов . Основателем был предводитель одной из групп дорийцев Алет, завоевавший Коринф. Название произошло от имени наиболее знаменитого царя этого дома — Бакхида. В 747 до н. э. пал от рук врагов последний царь, Телест, и монархия в Коринфе была упразднена. Управление государством перешло в руки всего рода Б., представители которого стали ежегодно избирать из своей среды магистратов (пританов). Сплотившись в единую олигархическую группу, они всеми способами старались удержать свое господство.

Однако в 657 до н. э. власть в Коринфе захватил тиран Кипсел (мать которого была из рода Б.). Новый правитель повел решительную борьбу со старым олигархическим кланом. Б. были вынуждены отправиться в изгнание. Один из них, Демарат, согласно италийской исторической традиции, поселился в Этрурии и стал основателем рода Тарквиниев, из которого вышли два римских царя — Луций Тарквиний Древний (616—578 до н. э.) и Луций Тарквиний Гордый (534—510 до н. э.).

К роду Б. принадлежали и другие известные коринфяне: Евмел (VIII в. до н. э.) — автор эпической поэмы о древнейшем прошлом Коринфа и гимна Аполлону; Херсикрат — возглавил вывод колонии на о. Керкира (734 до н. э.); Филолай — стал законодателем в Фивах Беотийских (ок. 728 до н. э.); Фалий — основал с керкирцами Эпидамн в Иллирии (ок. 625 до н. э.); Демарат — друг царя Македонии Филиппа II (359—336 до н. э.), подаривший его сыну, будущему Александру Македонскому , знаменитого коня Буцефала.

Автор статьи: А. А. Молчанов.

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