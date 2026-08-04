БАКАТИН Вадим Викторович

Государственный деятель.

Член КПСС с 1964. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт (1960) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1985). С 1973 — на партийной работе. В 1988—1990 — министр внутренних дел СССР. Генерал-лейтенант (1988). После разгрома ГКЧП в августе — ноябре 1991 — председатель КГБ СССР , приступил к реформированию спецслужб СССР. В ноябре 1991 — январе 1992 — руководитель Межреспубликанской службы безопасности.

Кандидат в президенты РСФСР на выборах 1991. В 1992—1997 руководил департаментом политических и межнациональных исследований Международного фонда экономических и социальных реформ.

Сочинения:

Бакатин В. В. Избавление от КГБ. М., 1992.

Автор статьи: И. А. Буданов.

© Российская Историческая Энциклопедия