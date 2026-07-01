БАКАЛОВИЧ СТЕПАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Польский художник-академист.

Биография и творчество

Отец - художник, писавший картины на исторические темы, мать - польская актриса. Первым педагогом будущего художника стал его отец. Кроме того, в 1874 г. мальчик поступил в Варшавскую рисовальную школу. Как одаренного ученика Степана спустя 2 года перевели (по ходатайству) в петербургскую Академию художеств. Здесь в натурном классе его преподавателями были Верещагин и Чистяков. За годы обучения юноша был много раз награжден - малыми серебряными и золотыми медалями - за свои произведения.

В 1881 г. удостоился Большой золотой академической медали и классного звания первой степени за картину «Святой Сергий благословляет Дмитрия Донского на битву и отпускает с ним двух иноков». Помимо этого выпускник получил возможность совершить поездку за границу продолжительностью в четыре года. Он посетил в Краков, затем Париж, а в 1883 г. приехал в Рим, где и поселился навсегда.

Оставив в прошлом обращение к событиям русской истории, Бакалович увлекся античностью и даже ездил на археологические раскопки. Путешествуя по Италии, писал этюды, пейзажи, картины на античные сюжеты, стремясь при этом запечатлеть точные детали, выведанные из археологических материалов. В Академию художеств отправил работу «Гладиаторы перед выходом на арену». На академические выставки 1880-х гг. послал еще несколько работ - «Римлянка у восточного купца и колдуна», «Весна», «Соседки», «Вечерний разговор» и «Римский поэт Катулл, читающий друзьям свои произведения». За эти работы ему присвоили звание академика исторической живописи.

В 1903 г. посетил Египет и написал ряд картин, отражающих как древнюю, так и современную жизнь этой страны. Немалый интерес у художника вызвали пирамиды.

Несмотря на то, что он обитал в Риме, живописец принимал некоторое участие в российской культурной жизни, продолжая присылать свои картины. С 1895 г. входил в Общество художников исторической живописи, в начале XX в. - в Петербургское общество художников. Последние контакты Бакаловича с Россией датируются 1914 г., когда он прислал картину «Последние лучи». Чуть ранее Академия художеств не позволила ему провести персональную выставку, заявив об устаревании тематики его произведений. Зато в 1921 г. состоялась выставка художника в Риме.

Скончался в итальянской столице в 1947 г.