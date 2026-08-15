БАИОВ (БАЙОВ) АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

из дворян Киевской губ., родился в Умани. Сын генерал-лейтенанта Константина Алексеевича Баиова. Окончил Владимирский-Киевский кадетский корпус (1888), 2-е военное Константиновское училище (1890) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1896). На службе с 31.08.1888. Подпоручик гвардии (со ст. с 10.08.1890). Поручик (со ст. с 10.08.1894). Штабс-капитан гвардии (со ст. с 17.05.1896). Капитан Генерального штаба (со ст. с 17.05.1896). Подполковник (со ст. с 06.12.1900). Полковник (со ст. с 06.12.1905). Генерал-майор (со ст. с 06.12.1911). Генерал-лейтенант (с 23.12.1915 со ст. с 06.12.1915). В лейб-гвардии Егерском полку. Состоял при Виленском военном округе. Помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа (04.02.1897–26.11.1898). Обер-офицер для поручений при штабе Виленского военного округа (26.11.1898–01.01.1901). Командир роты 105-го пехотного Оренбургского полка (03.10.1898–03.10.1899). Начальник строевого отделения штаба Брест-Литовской крепости (01.01–17.01.1901). Помощник делопроизводителя (17.01–24.11.1901), делопроизводитель (с 24.11.1901–16.11.1902) генерал-квартирмейстерской части Главного штаба. Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской академии Генерального штаба (16.11.1902–14.12.1904). Правитель дел Императорской Николаевской военной академии (с 14.12.1904). Экстраординарный профессор академии (27.06–03.10.1906). Ординарный профессор академии (с 03.10.1906). Командир батальона лейб-гвардии Егерского полка (08.05–11.09.1908). Участник Первой мировой войны. Начальник штаба VI Сибирского армейского корпуса (с 06.09.1914). Начальник штаба XXIV армейского корпуса (с 30.09.1914). Генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии (с 01.04.1915). И.д. начальника штаба 3-й армии (с 06.06.1915), утвержден (23.12.1915). Начальник 42-й пехотной дивизии (с 18.04.1917). Ординарный профессор Николаевской военной академии (с 19.06.1917). Командир L армейского корпуса (с 22.10.1917). Ординарный профессор Николаевской военной академии (с 16.12.1917). Участник Гражданской войны. В РККА. Остался в Петрограде. На службе в Главархиве (1918–1919). В распоряжении петроградского окружного комиссариата военно-учебных заведений (на 07.1919). Перешел на сторону белых при занятии войсками Н.Н. Юденича Гатчины. В Северо-Западной армии. Председатель ревизионной комиссии (до 01.03.1920). В эмиграции в Эстонии. Преподаватель военного училища и курсов Генштаба. Председатель объединения лейб-гвардии Егерского полка в Эстонии и объединения георгиевских кавалеров. Издавал газеты «Ревельское время» и «Ревельское слово». Умер в Ревеле. Крупный военный историк. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1898), Св. Анны 3-й ст. (1905), Св. Станислава 2-й ст. (1908), Св. Владимира 3-й ст. (26.08.1912) с мечами (19.11.1914), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (19.11.1914), Георгиевское оружие (24.02.1915), Высочайшая благодарность за труды в комиссии по организации празднования 200-летия Гангутской победы (16.03.1915), Св. Анны 1-й ст. с мечами (20.03.1915), Высочайшее благоволение (27.06.1915), Св. Георгия 4-й ст. (09.09.1915). Женат, сын (на 1914).

Соч.: Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736–1739 гг. Т. 1–2. СПб., 1906; Записки по истории военного искусства в России. СПб., 1908. Вып. 1; Курс истории русского военного искусства. СПб., 1909–1913. Вып. 1–7; Генерал-фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский. М., 1911; Значение В.О. Ключевского для русской военно-исторической науки. СПб., 1911; Граф Дмитрий Алексеевич Милютин. СПб., 1912; История русской армии. Курс военных училищ. СПб., 1912. Вып. 1; Национальные черты русского военного искусства в романовский период нашей истории. СПб., 1913; Конспект по истории военного искусства в России. СПб., 1914 (в соавт. с С.Л. Марковым); Шелонская операция царя Иоанна III Васильевича и Шелонская битва в 1471 году 14 июля. Пг., 1915; Истоки великой мировой драмы и ее режиссеры. Таллин, 1927.