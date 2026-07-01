БАХТИЯР Теймур

Иранский государственный деятель, первый глава службы безопасно­сти Ирана (САВАК).

Происходил из влиятельного рода Бахтиари. Учился в Бейруте, затем во Франции, в военной академии Сен-Сир. По возвращении в 1936 в Иран поступил на службу в министерство внутренних дел, где началась его успешная карьера.

В 1946 участвовал в усми­рении вооруженных выступлений племен хамсе, после чего был назначен губернатором провинции Систан и Белуджистан. Летом 1953 поддержал военный путч генерала Ф. Захеди против премьер-министра Мохаммада Мосаддека.

Став новым премьер-министром , Захеди назначил Б. военным губернатором Тегерана, поручив ему проведение репрессий против сторонников свергнутого премьера, членов Народной партии Ирана (Тудэ) и других оппозиционеров. Для предотвращения инакомыслия и пресечения деятельности потенциальных противников режима правительство приступило к созданию тайной полиции, пользуясь при этом активным содействием инструкторов Центрального разведывательного управления США и израильской разведки Моссад.

Осенью 1957 шах Мохаммад Реза Пехлеви назначил Б. главой вновь учрежденной службы государственной безопасности САВАК, которая занялась выявлением и пресечением любой политической оппозиции режиму — от леворадикальной и марксистской до исламистской. САВАК быстро сложилась в самый мощный в стране аппарат насилия, став одной из главных опор режима.

В 1961 заподозренный в намерении произвести военный переворот, направленный против шаха, Б. был смещен с поста главы САВАК. В начале 1962 выехал из Ирана во Францию, затем обосновался в Швейцарии, откуда переехал в Ливан. В ходе этих перемещений налаживал связи с жившими в Европе, Ираке и Ливане политэмигрантами разного толка (от Хомейни до руководителей Тудэ), используя при этом контакты, наработанные за 4 года руководства САВАК.

Б. активно участвовал во всех оппозиционных шаху политических акциях за пределами Ирана. Шахское правительство объявило Б. в международный розыск, после чего он обосновался в Ираке, вступив в альянс с С. Хусейном против шаха. По распоряжению последнего САВАК провела сложную спецоперацию, в ходе которой в окружение строго охраняемого Б. были внедрены под видом политэмигрантов, бежавших из Ирана в Багдад на захваченном самолете, секретные агенты. Во время охоты подосланный убийца смертельно ранил Б.

Автор статьи: В. Н. Зайцев.

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