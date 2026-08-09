БАХТИЯР Шапур

Иранский государственный деятель, последний премь­ер-министр монархического Ирана .

Происходил из влиятельного рода Бахтиари. Учился в Исфахане, затем в Бейруте. В 1936 отбыл во Францию, изучал в Сорбонне философию, право и политологию. Получил ученую степень доктора политических наук. В политике придерживался либерально-демократических взглядов.

Принимал участие в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. Позднее вступил во французский Иностранный легион и участвовал в движении Сопротивления против нацистской оккупации.

В 1946 вернулся в Иран и поступил на государственную службу. В 1951 Б. стал директором департамента министерства труда провинции Исфахан, затем провинции Хузестан. В правительстве Мохаммада Мосаддека занимал пост министра труда. После отстранения в августе 1953 Мосаддека от власти в результате военного переворота отказался сотрудничать с новым режимом.

В условиях массовых политических репрессий , действуя в подполье, выступал за честные и открытые выборы в меджлис и соблюдение гражданских свобод, гарантированных конституцией. Был одним из организаторов и лидеров созданного в 1960 политического объединения Второй национальный фронт, деятельность которого была запрещена шахом.

В годы «белой революции» Б. неоднократно арестовывали по политическим мотивам, в общей сложности он пробыл в заключении 6 лет. К концу 1977 Б. стал заместителем главы Национального фронта.

В конце 1978, когда в результате массовых антиправительственных выступлений будущее режима и самой монархии оказалось под угрозой, шах решил пойти на компромисс с умеренной либеральной оппозицией, заменить военный кабинет во главе с генералом Азхари гражданским и предложил Б. пост премьер-министра. Тот принял предложение, за что был исключен из рядов Национального фронта.

Сформированный Б. кабинет состоял преимущественно из технократов, так как никто из видных деятелей оппозиции не согласился в него войти. Новый премьер упорно добивался отъезда шаха из страны, полагая, что это успокоит революционно настроенные массы. Но после того как 16 января 1979 шах покинул Иран, правительство Б., объявленное аятоллой Хомейни незаконным, фактически перестало контролировать положение в стране.

За 36 дней премьерства Б. освободил всех политзаключенных, отменил цензуру в печатных изданиях, распустил службу госбезопасности САВАК и намеревался в течение трех месяцев подготовить созыв учредительного собрания, которое решило бы судьбу монархии и форму государственного правления. Он дал согласие на возвращение Хомейни из эмиграции .

В феврале 1979 монархия была свергнута, а в апреле того же года Б. эмигрировал во Францию. В Париже он возглавил Фронт национального движения сопротивления Ирана, который начал борьбу с исламским режимом Хомейни.

В 1980 пережил покушение в пригороде Парижа Сюрене. Был убит в своем доме тремя нападавшими. Похоронен в Париже на кладбище Монпарнас. Б. — автор двух книг политических мемуаров, из которых одна написана на французском, другая на персидском.

Сочинения:

Ma Fidelité. Paris, 1982;

Memo­irs of Shapour Bakhtiar, in Persian. Harvard, 1996.

Дополнительная литература:

Агаев С. Л. Иран. Рождение республики. М., 1984;

Алиев С. М. История Ирана. ХХ век. М., 2004.

Автор статьи: В. Н. Зайцев.

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