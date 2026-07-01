БАХТЕЯРОВ ЕНАЛЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Образование и карьера

Сведений о детстве и юности Еналея Бахтеярова практически не сохранилось. Известно, что он был дворянином московского списка, представителем старинного русского служилого рода Бухтияровых, восходящего ко второй половине XVI в.

На государственной службе Е.Л. Бахтеяров находился примерно с 1638 г. Именно в это время было принято решение о направлении на службу на р. Лену в Якутск старшего царского воеводы стольника П. Головина, второго воеводы М. Глебова, дьяка Е. Филатова, письменных голов В. Пояркова и Е. Бахтеярова. В августе 1638 г. эта группа отправилась из Москвы в свое путешествие. Их сопровождали 395 стрельцов и казаков. Позднее в их число вошли плотники, судовые мастера, кузнецы, оружейники, толмачи (переводчики) и четыре православных священника.

Экспедиции по Сибири

В 1640 (по другим данным – в 1641) г. Е.Л. Бахтеяров занимался осмотром соляных мест в прибрежьях р. Илим с целью дальнейшего обустройства там солеварения. Результаты поездки сохранились в «Доездной памяти» Е.Л. Бахтеярова, в которой автор подробно описал размеры, положение и происхождение соляных источников, а также взял пробы.

По заданию воевод он направился вверх по р. Витим вместе с отрядом численностью 51 человек и 4 толмачами (переводчики с якутского и тунгусского) из служилых людей. Отряд должен был собирать ясак и отыскать дорогу на Шилку.

Летом 1641 г. царю Михаилу Федоровичу последовал отчет воевод об экспедиции («Отписка»), хотя Е.Л. Бахтеяров еще не вернулся. После ознакомления с отчетом царь повелел продолжать поиск новых земель. Перед Е.Л. Бахтеяровым ставилась задача изучить Витим и составленный чертеж переслать в Москву.

Согласно сохранившимся донесениям, отряд Е.Л. Бахтеярова прошел по Витиму, не дойдя до перевала на Шилку. Но на следующее лето он вернулся в Якутск с картой Витима с островами, притоками и порогами, а также с журналом с ежедневными записями. Это была первая русская карта забайкальской территории, которая оставалась единственной вплоть до середины 1860-х гг.

Дальнейшая судьба

Е.Л. Бахтеяров исполнял обязанности письменного головы до 1649 г. До наших дней дошел любопытный факт о заключении Е.Л. Бахтеярова, его семьи и других лиц в 1643 г. воеводой П. Головиным в тюрьму. О происшествии случайно стало известно в Енисейске, оттуда донесли в Москву. Согласно распоряжению царя было проведено специальное расследование, установившее невиновность Е.Л. Бахтеярова. 20 июня 1645 г. его освободили. Возможно, причиной ареста и заключения в тюрьму стало невыполнение приказа воеводы.