БАХРУШИНЫ

Династия россий­ских купцов , предпринимателей , меценатов и коллекционеров.

Выходцы из Зарайска, известны с 1722. Начинали со скупки скота в Поволжье и перепродажи его в Центральной России.

В 1-й половине XVIII в. Борис Федорович Бахрушин перенес торговлю в Москву и в 1744 был записан в московское купечество. В 1834 Алексей Федорович (1792—1848), основавший в Москве кожевенную фабрику, был внесен в списки московского купечества.

Его сыновья и внуки, расширив предприятие и введя технические новшества, стали крупнейшими поставщиками кожи. В 1864 Б. построили в Москве суконную фабрику.

В 1875 сыновья Алексея Федоровича — Петр, Василий и Александр преобразовали фирму в паевое Товарищество кожевенной и суконной мануфактуры «А. Бахрушин и сыновья». Семья разбогатела на государственных заказах во время Русско-турецкой войны 1877—1878 и Первой мировой войны .

Б. занимали руководящее положение в ряде москов­ских банков и промышленных предприятий. На их средства в Москве построены Бахрушинская больница (1887), Дом призрения для неизлечимых больных (1892) и др. Всего в 1892—1912 Б. пожертвовали городу 4 млн руб.

Из рода Б. наиболее известны: Сергей Александрович (1863—1922), собравший коллекцию рисунков, портретов русских художников, гравюр и др.; Владимир Александрович (1853—1910) — почетный член Московского художественно-фотографического общества, основоположник художественной фотографии в России; Алексей Петрович (1853—1904), собравший библиотеку (ок. 25 тыс. томов), главным образом по истории, географии, археологии, этнографии России, и коллекцию русского декоративно-прикладного искусства; Алексей Александрович (1865—1929) — создатель крупнейшей в России коллекции по истории русского и западноевропейского театра, а также театрального музея в Москве; Сергей Владимирович (см. Бахрушин С. В .).

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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