БАХРЕЙН На чтение: 1 минута

Древний Дильмун , область на северо-востоке Аравийского полуострова и островах Бахрейн в Персидском заливе.

Первые сведения о Б. восходят к шумерской литературе, в которой Дильмун выступает прародиной человечества. В эпосе о Гильгамеше Дильмун фигурирует как место обитания Ут-Напиштима — человека, спасшегося от потопа.

Расцвет цивилизации древнего Б. относится к началу III тысячелетия до н. э. Он был обусловлен исключительно выгодным географическим положением Б.: товары из Маккана (в основном медь) и долины Инда доставлялись в Дильмун, обменивались и перепродавались местными торговцами в Месопотамии и Вост. Аравии.

Древний Б. находился под сильным влиянием Месопотамии: дильмунские цари носили такие же, как у месопотамских правителей, головные уборы, особые погребальные сосуды изготовлялись по месопотамской технологии.

Последнее упоминание о Дильмуне в связи с торговыми операциями в письменных источниках относится к XVIII в. до н. э. Потеряв экономическую и политическую независимость, Б. входил в состав Ассирийской державы , Нововавилонского царства, принадлежал Селевкидам (известен как о. Тилос), парфянам и Сасанидам.

Автор статьи: М. Д. Бухарин.

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