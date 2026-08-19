БАХРАМ VI ЧУБИН

Шах Ирана в 590—591.

Сын Варахран-Гушнаспа, наместника (марзпана) северных областей Сасанидской державы (Адурбадаган), из парфянского владетельного дома Михранов, правившего в Рее. Как наследный полководец Рея командовал конницей при взятии Дары в ходе ирано-византийской войны (572) и успешно воевал с хазарами в Персармении.

В 570-х наследовал должность отца и в этом качестве участвовал в боях с византийцами на территории Дву­речья, но не добился заметного успеха. В 588 отбил Гератский оазис у эфталитских союзников Тюркского каганата.

В 589 одержал при Балхе решительную победу над вторгшимися в Хорасан тюрками и, преследуя их, отвоевал княжества Тохаристана (ныне северный Афганистан ). Переправился в Согд и осаждал Пайкенд (Бухарский оазис), в поединке убил кагана Багу (587—589). Добился установления границы с каганатом по Амударье.

Вознагражден назначением на высший ранг в военной иерархии державы (эранспахбад). В 590 Б. Ч. возглавлял борьбу с Византией в Лазике (по другим данным — в нижнем течении Аракса), но потерпел ряд неудач и был отстранен от должности шахиншахом Хормоздом IV (579—590), который, по преданию, унизил его оскорбительным посланием. Б. Ч. привлек на свою сторону часть войска (в том числе ополчение прикаспийских горцев — дейлемитов), получил помощь от тюрков и восстал; на его сторону перешли и посланные на подавление мятежа отряды.

Б. Ч. поддержала и крупная знать — виспухры (преимущественно парфянского происхождения), недовольные Хормоздом IV, который опирался преимущественно на средних землевладельцев (азадов и дихканов) и купечество . Назначив собственного марзпана в Хорасан, Б. Ч. двинулся через Рей на столицу Ирана — Ктесифон. После того как Хормозд раскрыл дворцовый заговор во главе с его свойственниками Виндое и Вистахмом, Б. Ч. выбил их из Адурбадагана в византийские пределы.

Разгромив законного наследника, Хосрова II, на р. Большой Заб, он вступил в Ктесифон, короновался и правил в течение года, чеканя монету от собственного имени (сохранились выпуски). Не будучи выходцем из царствующей династии Сасанидов, Б. Ч. не смог найти долговременной опоры у большей части иранской верхушки, которая видела в нем узурпатора и вскоре вступила с ним в конфликт, тем более что он объявил о восстановлении власти Аршакидов . Поэтому Хосров, бежавший в Византий­скую империю, смог, вернувшись с войском своего тестя — Маврикия, разбить войско Б. Ч. у Нисибина и вернуть себе престол предков.

После окончательного поражения при Вларафоне (неподалеку от сакрального центра Ирана — Ганзака) от соединенных сил византийцев (Иоанна Мистакона и Нарсеса) и Сасанидов (Хосрова Парвиза) Б. Ч. бежал к тюркскому кагану. Был принят и помещен в Балхе (по другой версии — в Фергане), женился на одной из царевен, вскоре погиб от руки убийц, подосланных женой кагана , действовавшей по наущению сасанидской дипломатии .

Фрагменты исторических преданий о Б. Ч. (циркулировавшие предположительно в виде «рыцарского романа» «Варахран-Чобен-намаг») сохранились в переложении арабских и персидских авторов после торжества ислама (ад-Динавари, Бал‘ами и др.). Память о Б. Ч. отразилась в иран­ском героическом эпосе (в частности, в «Шахнаме» Фирдоуси) и вплоть до X в. удерживалась на Кавказе и в Центральной Азии, где свои родо­словные возводили к нему правители Сарира и Саманиды.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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