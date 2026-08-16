БАХМУТСКАЯ КАЗАЧЬЯ КОМПАНИЯ

Объединение (1701—1748) казаков во главе с атаманом, созданное предположительно на территории, входившей в состав земель донских казаков, затем — в состав Бахмутского уезда, включенного с 1719 в Бахмутскую провинцию Азовской губернии (в 1725 переименованной в Воронежскую).

Столица — г. Бахмут. Компания была образована из бахмутских, мояцких и торских казаков для охраны бахмутских солеварений, из-за которых спорили донское казачье войско и получивший их во владение от правительства Изюмский казачий полк.

В 1705 бахмутские солеварни были сожжены, а земли вокруг них самовольно захвачены дон­скими казаками, чье усмирение в 1707 привело к Булавинскому восстанию 1707—1708.

Компания участвовала в Русско-турецкой войне 1735—1739 . В 1740-х насчитывала 2 тыс. чел., в 1745 в ее состав были включены 388 донских и 324 слободских казаков.

В 1748 она была преобразована в Бахмутский казачий полк.

Автор статьи: Р. Н. Евдокимов.

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