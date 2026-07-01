БАХМУТОВ Идыр
Соратник Е. И. Пугачева.
Из оренбургских кочевых татар (по другим данным — из башкир). Примкнул к восстанию пугачевцев в сентябре 1773. «Тайный советник» Пугачева, член его военной коллегии. Знал языки местных коренных народностей и выполнял обязанности переводчика.
Б. — приемный отец секретаря Пугачева Балтая Идеркеева.
Автор и переводчик манифестов, поднимавших на восстание нерусские народы Поволжья. Вел переговоры о присоединении к восстанию калмыков и казахов. Организатор инородческих боевых отрядов в армии Пугачева. Принял участие в организации штурма Казани (июль 1774).
Пропал без вести после боя с царскими войсками под командованием И. И. Михельсона у Сальникова завода недалеко от Черного Яра 25 августа 1774.
Автор статьи: А. А. Вершинин.
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