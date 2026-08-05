БАХМЕТЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский и американский ученый, инженер общественный деятель, предприниматель, дипломат.

Происхождение и образование.

Родился в Тифлисе в семье инженера и крупного предпринимателя. В 1898 г. окончил с золотой медалью 1-ю Тифлисскую гимназию. Кроме гимназического курса он занимался дома языками и музыкой. В том же году поступил в Институт путей сообщения в Петербурге, который окончил в 1903 г. В студенческие годы занимался общественной работой входил в состав студенческих комитетов и быстро политизировался. В этот период юный Бахметев определял себя как социал-демократа.

После окончания института он был направлен на двухгодичную стажировку за границу для подготовки к преподавательской деятельности в основанном С.Ю. Витте Политехническом институте в Петербурге. Бахметев готовился к преподаванию на кафедре гидравлики, которую он в течение года изучал в Цюрихском Политехникуме. После этого он год провел в США, осваивая современные методы инженерной работы и стажируясь на строительстве канала Эри.

В этот период на IV съезде РСДРП (1906 г.) Бахметев был избран в Центральный комитет партии от меньшевиков. Однако постепенно он отходит от партийной работы, все больше увлекаясь профессиональной деятельностью.

Научная деятельность.

С 1 сентября 1905 г. Бахметев приступил к работе на кафедре гидравлики старшим лаборантом. Он читал курсы гидравлики, гидроэнергетики, теоретической и прикладной механики, а также иностранные языки на электромеханическом и кораблестроительном отделениях. В 1911 г. Бахметев защитил докторскую диссертацию, в 1912 г. ему было присвоено звание адъюнкта по кафедре прикладной механики Политехнического института, а 28 января 1913 г. он получил звание профессора. В 1912 г. были изданы его «Лекции по гидравлике», а в 1914 г. «Переменные потоки жидкости в открытых каналах».

Практическая деятельность.

Бахметев был не только преподавателем и кабинетным ученым, он успешно занимался практической деятельностью: им была организована контора, разрабатывавшая технические проекты по заказам правительства и частных компаний. Под руководством Бахметева были созданы проекты гидроэлектростанций на Днепре и Волхове, реализованные при советской власти в измененном виде. Кроме того Бахметевым разрабатывались проекты по ирригации Средней Азии. Он привлекал к работе не только русских, но и французских, и швейцарских инженеров. Осуществлению всех этих масштабных проектов помешало начало Первой мировой воны.

Во время Первой мировой войны.

С начала войны Бахметев стал работать в Красном Кресте заместителем директора, потом директором хирургического госпиталя, в который были преобразованы общежития Политехнического института. В 1915-1916 гг. как человек, бывавший в США раньше и владеющий английским языком, был руководителем закупочной комиссии Центрального Военно-промышленного комитета в США. В 1916 г. Бахметев вернулся в Россию в связи со смертью отца.

После Февральской революции 1917 г. был назначен товарищем министра промышленности и торговли Временного правительства при министре А.И. Коновалове с оставлением в должности профессора Политехнического института. Однако занимал он эту должность недолго. Уже в июне 1917 г. Бахметев был назначен послом Временного правительства в США. Как оказалось, в этот раз он покинул Россию навсегда.

Эмиграция.

В качестве посла Бахметев много выступал в Конгрессе и Сенате, встречался с представителями политической и деловой элиты, поскольку его целью было добиться от американского правительства новых займов. Он предпринял беспрецедентное турне по стране, во время которого пропагандировал образ новой демократической России.

После Октябрьской революции выступил с нотой, в которой заявил, что пришедшее к власти в Петрограде правительство не отражает интересы русского народа. Приказом наркома иностранных дел Л.Д. Троцкого Бахметев был уволен с поста посла в ноябре 1917 г., однако не признавшее советскую Россию правительство США на протяжении последующих пяти лет продолжало считать его официальным дипломатическим представителем России. Именно Бахметев сыграл ключевую роль в финансировании Белого движения, поскольку правительство США разрешило ему использовать для этих целей кредиты, выданные Временному правительству.

Бахметев надеялся на крушение советской власти в схватке с крестьянством, однако этого не произошло. Ушел в отставку с должности посла в 1922 г. После признания США СССР в 1934 г. он принял американское гражданство, активно участвовал в американской политической жизни, вступив в республиканскую партию. Бахметев имел землю в Коннектикуте, жил в Нью-Йорке, где открыл консультационную контору по вопросам инженерного дела и международной торговли, однако дело не пошло. После этого он с группой компаньонов купил спичечную фабрику (Lion match factory), которая вскоре стала одной из ведущих в стране.

В 1931 г. Бахметев стал профессором Колумбийского университета, где читал лекции по гидравлике. Будучи материально обеспечен, он отказался от жалованья в обмен на предоставление ему лаборатории для экспериментов. Его стараниями при Колумбийском университете был открыт инженерный факультет. В 1945 г. Бахметев стал одним из учредителей и председателем Инженерного фонда. Его работы по гидравлике и механике считаются в США классическими.

Кроме того он много сделал для поддержки русских эмигрантов. Так, Бахметев был основателем и директором Фонда помощи русским студентам, а также Гуманитарного фонда, который оказывал поддержку в подготовке и публикации различных работ Г.В. Вернадскому, Н.В. Валентинову-Вольскому, графу П.Н. Игнатьеву, А.Ф. Керенскому, Н.О. Лосскому, С.П. Мельгунову, С.Н. Прокоповичу, Г.П. Федотову. Финансировал издание «Нового журнала» в Нью-Йорке, выделял средства русскому детскому дому и русской гимназии в Париже. На его деньги был основан Архив русской и восточноевропейской истории и культуры в Колумбийском университете (знаменитый «Бахметьевский архив»). Надиктовал устные воспоминания в рамках проекта Колумбийского университета устная история.

Б.А. Бахметев скоропостижно скончался от сердечного приступа 21 июля 1951 г. недалеко от Нью-Йорка.