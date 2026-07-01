БАХМАНИ

Государство (иногда называемое империей) в Центральной и Южной Индии в 1347—1525.

Возникло в результате мятежа местных феодалов против Делийского султаната , которым руководил военачальник Абу Музаффар Ала уд-дин Бахман, объявивший себя султаном (1347) и завоевавший обширные земли между р. Тапти и Кришной. Столица — Гулбарга, с 1425 — Мухаммадабад (Бидар).

Одним из первых в Индии Б. использовало огнестрельное оружие, вело с Виджаянагаром нескончаемые войны. Свидетелем одной из них стал Афанасий Никитин (1470).

Внутренняя политика Б. характеризовалась постоянным конфликтом между декани (мусульманскими феодалами — местными уроженцами) и афаки, выходцами из Ирана и Средней Азии.

Расцвет империи Бахманидов связан с именем Махмуда Гавана. Его гибель (1481) подстегнула сепаратизм феодалов и распад государства на княжества Бидар , Биджапур , Берар , Ахмаднагар и Голконда , завершившийся к 1525.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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