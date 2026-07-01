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БАХЛУЛ ЛОДИ
Султан, правитель Делийского султаната, основатель династии Лоди.
Выходец из служилой пуштунской семьи, занимался торговлей, сделал карьеру при дворе делийских султанов из династии Саидов (Сайидов), получил в служебное владение Панджаб. После отказа от престола султана Алам-шаха Сайида занял делийский престол.
Пытался подавить сепаратизм и восстановить распадавшийся султанат, присоединил к нему в результате длительной войны Джаунпур, Гвалиор и другие земли на севере Индии.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
© Российская Историческая Энциклопедия
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