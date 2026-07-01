БАХЛУЛ ЛОДИ

Султан , правитель Делийского султаната , основатель династии Лоди .

Выходец из служилой пуштунской семьи, занимался торговлей, сделал карьеру при дворе делийских султанов из династии Саидов (Сайидов), получил в служебное владение Панджаб . После отказа от престола султана Алам-шаха Сайида занял делийский престол.

Пытался подавить сепаратизм и восстановить распадавшийся султанат, присоединил к нему в результате длительной войны Джаунпур, Гвалиор и другие земли на севере Индии.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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