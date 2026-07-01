БАХАРИЯ

Оазис в Ливийской пустыне, в 380 км к юго-западу от Каира; площадь около 2000 кв. км; административный центр города Бавити.

В древности (см. Египет Древний ) имел стратегическое и экономическое значение (как точка пересечения торговых караванных путей); в древнеегипетских источниках упоминается с III тысячелетия до н. э.; в Среднем царстве управлялся египетской администрацией.

Б. пережил несколько периодов подъема: при кушитской (760—660) и саисской (688—525) династиях, Александре Македонском и Птолемеях ; пик процветания Б. (как экспортера зерна) пришелся на эпоху Римского Египта (30 до н. э. — 365).

На территории Б. находится ряд важных археологических памятников, в том числе гробницы саисского времени (XXVI династия), а также развалины храма Амона с изображением Александра Македонского, совершающего жертвенные подношения Амону и другим богам, и четырехгранной стелой, несущей его полную пятичленную титулатуру как египетского фараона.

В 1995 в Б. обнаружен колоссальный (ок. 6 кв. км) общественный некрополь греко-римского времени; раскопано ок. 300 хорошо сохранившихся мумий представителей «среднего класса» и правящей элиты (торговцев и их семей) в основном римского времени. Богатый погребальный инвентарь (в том числе маски из золотой фольги) дал некрополю название «Долина золотых мумий».

Б. — один из самых перспективных районов археологических раскопок. Находки в Б. и других западных оазисах (в Сиве, Дахле, Харге и др.) свидетельствуют о высоком уровне развития «оазисной периферии» и ее важной роли в торговле между областями Центральной Африки и Средиземноморьем.

Автор статьи: В. А. Головина.

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