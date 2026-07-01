БАХАИЗМ

Религиозно-политическое учение, сформировавшееся в среде бабидов-эмигрантов, высланных из Ирана в Багдад (1852) после подавления бабидских восстаний.

Основателем Б. является Баха-Аллах , в 1863 объявивший себя пророком новой веры. Доктрина Б. складывалась постепенно. Если его религиозно-философская концепция сохраняла многие черты бабизма , то правовые и морально-этические принципы претерпели кардинальное изменение. Этика Б., проникнутая духом предпринимательства и культа материального благополучия, предполагала у Баха-Аллаха необходимость разумной эксплуатации и дружбы с «власть предержащими».

С момента возникновения Б. были свойственны космополитические черты, претензии на высшее религиозное знание, стремление объединить, а в идеале поглотить другие конфессии. Приняв на вооружение формулу, приписываемую имаму Али : «Все частные дела принадлежат миру людей, все, касающееся общества, божественно» — Б. уделяет большое внимание проблеме устройства мира в целом. Важным этапом в истории Б. стало начало ХХ в., когда общину возглавлял Абд аль-Баха (1892—1921), хранитель и интерпретатор наследия отца.

Если во второй половине XIX в. основная масса адептов Б. проживала в Иране , то с начала нового столетия Б. начинает утверждаться в Америке, в странах Азии и Африки. С этого времени активная прозелитическая деятельность и подготовка квалифицированных проповедников стала сильной стороной Б. В качестве посланца новой веры выступил и сам глава общины, предпринявший в 1912—1913 миссионерское турне по Европе, Сев. Африке и США. Безусловный успех ожидал его только в США , где в 1917 была создана «Чилдрен компани», ставшая финансовым центром Б. Следуя заветам «пророка из Акки», аль-Баха адаптировал его предписания к либеральным представлениям ХХ в. Отныне официальная доктрина Б. включала гармонизацию социальных отношений, доступность и обязательность образования, равенство в правах мужчин и женщин, создание международного суда и т. д.

Значительное внимание Б. уделял введению всеобщего международного языка, в качестве которого был избран эсперанто.

Планомерное расширение позиций Б. в мире и налаживание контактов с влиятельными международными организациями стало первостепенной задачей при Шоги-эфенди, внуке аль-Баха, последнем единоличном главе Б. (1921—1957). Тогда же была определена и структура бахаистской организации. Ее первичное звено — местный духовный совет со своим фондом, пополняемым за счет взносов бахаитов. Центром общины является «Дом справедливости» — административное учреждение для решения спорных вопросов. Местные духовные советы подчиняются Национальным Духовным советам бахаитов, создаваемым в масштабе государства или духовным советам регионального значения. Венчает эту иерархическую лестницу «Всемирный Дом справедливости». С 1964 ВДС, 9 членов которого избираются из числа функционеров НДСБ, осуществляет руководство бахаитами всего мира. Расхождение мнений в оценке Б. велико. Его рассматривали как секту, «умирающий ислам», новую самостоятельную религию, пытались анализировать с позиций «безрелигиозного христианства» Д. Бонхеффера.

В настоящее время около 40 % стран признает Б., число адептов которого превышает 6 млн человек, в качестве независимой религии. Бахаиты имеют постоянных представителей в ООН и других международных организациях. Тем не менее в странах, где сильны позиции традиционной религии, Б. часто встречает отпор. Это, в частности, относится к родине Баха-Аллаха — Ирану, где после исламской революции Б. находится под запретом.

Автор статьи: Т. А. Коняшкина.

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