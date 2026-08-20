БАГРАТИОНИ Давид Георгиевич

Грузинский царевич из династии Багратионов, государ­ственный деятель, писатель, ученый.

Старший сын царя Георгия XII . Правитель Картли-Кахетинского царства с декабря 1800 по июнь 1801. Образование получил в России, служил в российской армии, генерал-лейтенант (1800). Участвовал в военных походах, в том числе в Крцанисской битве 1795. В 1800 году женился на Елене Абамелик. После присоединения Грузии к России в 1803 переехал в Петербург. С 1812 занимал почетное место в Сенате. Председатель Комитета по переводу и редактированию «Свода законов Вахтанга VI». В 1800 осуществил кодификацию грузинского права («Право Давида Батонишвили»).

В 1814 опубликовал на грузинском языке исторический труд «Житие Картли» — продолжение работы по истории Вахушти Багратиони. Труды по истории Грузии Б. охватывают период с древнейших времен до начала XIX в. Автор переводов на грузинский язык философских произведений Ш. Монтескье и Вольтера и научных трудов по истории Грузии («Очерк» 1800, «Краткая история Грузии...» 1805 и др.). Автор сатирических стихов, высмеивавших царских чиновников. Похоронен в Александро-Невской лавре.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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