БАГРАТИОН ПЕТР ИВАНОВИЧ

Русский полководец, герой Отечественной войны 1812 г.

Происхождение. Ранние годы жизни. Участие в военных кампаниях.

Полководец принадлежал к картлийской ветви грузинского царского рода Багратионов (Багратиони), которая в 1803 г. была внесена императором Александром I в число российских княжеских родов.

Еще в 1759 г. царевич Александр, побочный сын картлийского царя Иессе Аликули-Хана выехал в Россию и поступил на военную службу. В чине полковника он служил в астраханском и в кизлярском гарнизонах. В комендантской команде кизлярского гарнизона служил и сын Александра Иван, вслед за отцом перебравшийся в Россию. Иван Багратион и стал отцом будущего полководца.

Военную службу Петр Багратион начал в 1783 г. рядовым в Астраханском пехотном полку, расквартированном в окрестностях Кизляра. В 1786 г. был переведён в Кавказский пехотный полк, через год получил чин прапорщика. П.И. Багратион прошел все ступени военной службы и в 1790 г. дослужился до капитана. С 1791 г. местом его службы стал Киевский конно-егерский полк, а с 1794 г. – Софийский карабинерный полк. Багратион принимал участие в русско-турецкой войне 1787-1791 гг., во время которой участвовал в штурме Очакова, в столкновениях на Кавказе и в боевых действиях на территории Речи Посполитой в 1792 и 1794 гг. Во время последней польской кампании участвовал в штурме варшавского предместья Праги, где был замечен А.В. Суворовым . В 1797 гг. П.И. Багратион становится командиром 6-го егерского полка, а в следующем году он был произведен в полковники. В феврале 1799 г. получил чин генерал-майора. В том же году принял участие в Итальянском и Швейцарском походах Суворова, командуя авангардом союзной армии. Участвовал он и в войне антифранцузской коалиции против Наполеона в 1805-1807 гг. В битве под Аустерлицем Багратион командовал войсками правого крыла союзной армии, которые отражали натиск французов, а затем составляли арьергард и прикрывали отход главных сил. В ноябре 1805 г. он получил чин генерал-лейтенанта. В 1806-1807 гг. П.И. Багратион командовал арьергардом российской армии, принимал участие в битвах сражениях у Прейсиш-Эйлау и под Фридландом в Пруссии.

В русско-шведской войне 1808-1809 гг. Багратион командовал 21-й пехотной дивизией, затем Абоским корпусом. Он руководил Аландской экспедицией 1809 г., в ходе которой его войска, преодолев по льду Ботнический залив, заняли Аландские острова и вышли к берегам Швеции. Весной 1809 г. Багратион был произведен в генералы от инфантерии. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. он был главнокомандующим Дунайской армией и руководил боевыми действиями на левом берегу Дуная, захватив крепости Мачин, Гирсово, Кюстенджа. Войска под командованием Багратиона одержали победы над противником у Рассавета и под Татарицей. С 1811 г. П.И. Багратион командует Подольской (2-й Западной) армией, дислоцированной в районе Волковыска.

Накануне Отечественной войны. План Багратиона.

В ситуации, когда Наполеон вел обширную завоевательную политику, Багратион требовал принятия конкретных мер в интересах обеспечения безопасности страны. Одним из шагов в этом направлении явилась разработка им плана кампании 1812 г., который был изложен в специальном представлении императору Александру.

Характеризуя положение, сложившееся в Европе, Багратион отмечал, что в своем неограниченном стремлении к завоеванию мирового господства Наполеон покорил многие европейские народы, и что над Россией нависла реальная угроза подвергнуться такой же участи.

Багратион предлагал императору направить французскому правительству ноту, в которой, с одной стороны, изложить о средствах, принятых русским правительством для поддержания мира между Россией и Францией, и с другой стороны, указать на все действия Наполеона, направленные против миролюбивых намерений России. В ноте должно было содержаться предложение об установлении демаркационной линии между российскими и французскими территориями, которую войска Наполеона не должны были переходить. Кроме того, Багратион советовал усилить расположенные на западной границе войска, наладить их бесперебойное обеспечение, привести в боевую готовность Балтийский флот.

Эти действия, по мнению Багратиона, высоко подняли бы моральный дух русской армии и укрепили бы международное положение России и способствовали развитию освободительного движения в странах, порабощенных наполеоновской Францией. Однако план Багратиона не был принят Александром. 3 июня 1812 г., за 9 дней до начала войны, командование 2-й Западной армией получило предписание, согласно которому ее задача сводилась к ведению оборонительных действий. От наступательных действий предлагалось воздерживаться, тогда как Багратион предлагал не ждать нападения Наполеона, а сорвать его намерения ведением наступательных действий.

П.И. Багратион в первые месяцы Отечественной войны 1812 г.

Вторжение Наполеона в Россию началось 12 июня 1812 г. 13 и 14 июня Багратиону поступили две директивы военного министра М.Б. Барклая де Толли . В ней армии Багратиона ставилась задача совместно с казачьим корпусом Платова действовать во фланг и тыл противника, но не было указано ни времени перехода в наступление, ни направления, в котором надлежало наступать. Новые указания Барклая де Толли не только не облегчали положения 2-й Западной армии, а наоборот, значительно осложняли его. Багратион направил военному министру два доклада, в которых отмечал недостаточность сил 2-й Западной армии для выполнения поставленной ей задачи. Донося об этом, Багратион испрашивал разрешения отвести 2-ю Западную армию за р. Шару, «отступить до Минска и сим упредить быстроту неприятеля». Свое предложение Багратион направил и атаману М. Платову, который с ним согласился. 15 июня 1812 г. он донес ему, что части корпуса последуют от Гродно по правому берегу Немана, «имея примерно направление на Минск».

М.Б. Барклай-де-Толли не дал внятного ответа на предложение Багратиона, и тот решил по собственной инициативе отводить свои войска в указанном направлении. 16 июня был отдан приказ об отступлении. Однако планомерное отступление 2-й Западной армии было нарушено вмешательством в действия Багратиона со стороны императора Александра, который направил Багратиону рескрипт. В нем он предписывал Багратиону отвести войска 2-й Западной армии за р. Шару и двинуть их на соединение с войсками 1-й Западной армии через Новогрудок или Белицы в общем направлении на Вилейку. Таким образом, 2-я Западная армия должна была совершить трудный и опасный фланговый марш по отношению к главным силам наполеоновской армии, которые вышли к этому времени в район Вильно. Обязанный подчиниться приказу царя, Багратион приступил к организации марша в новом направлении.

Тем временем Наполеон, не сумев разгромить 1-ю Западную армию Барклая-де-Толли в приграничной полосе, все усилия своих войск решил сосредоточить против 2-й Западной армии. Он решил нанести по армии Багратиона сильный удар на марше во фланг и разгромить ее. Для выполнения этой задачи по приказу Наполеона была сформирована группа войск, во главе которой находился маршал Даву . Войска Даву перешли в наступление 19 июня. Теперь армии Багратиона предстояло не совершать крайне опасный фланговый марш, а пробиваться через войска противника. Внимательно оценив сложившуюся обстановку, Багратион понял, что даже если бы 2-й Западной армии удалось опрокинуть войска Даву и прорваться на соединение с 1-й Западной армией, она потеряла бы много людей, а в случае неудачи прорыва она оказалась бы в гибельном положении.

Все эти обстоятельства заставили Багратиона отказаться от предначертанного Александром I направления движения 2-й Западной армии, повернуть армию в новом направлении и тем самым уйти из-под охватывающего удара наполеоновских войск. Багратион решил отступить на Несвиж, а оттуда двинуться или на Минск, или на Бобруйск, чтобы кружным путем стремиться к соединению с 1-й Западной армией. Багратиону удалось вывести свои войска из-под удара и сорвать планы Наполеона.

Внимательно оценив обстановку, Багратион понял, что 2-й Западной армии не удастся упредить противника в Минске, и он решил повернуть армию на Бобруйск через Несвиж и Слуцк, что спасало 2-ю Западную армию от двойного удара превосходящих сил врага, угрозы окружения и неминуемого разгрома. 5 июля первый эшелон армии прибыл в Бобруйск, а 6 июля там сосредоточились и остальные силы армии.

7 июля в Бобруйске Багратион получил указания Александра о дальнейших действиях 2-й Западной армии. Согласно этим указаниям армия должна была переправиться через Днепр и двинуться к Смоленску, чтобы упредить выход туда французских войск. В соответствии с этим решением войска 2-й Западной армии выступили из Бобруйска, направляясь через Старый Быхов к Могилеву. 22 июля 2-я Западная армия вышла к Смоленску, где с 20 июля (1 августа) уже находилась 1-я Западная армия. Соединение обеих армий произошло. Замысел Наполеона, рассчитанный на уничтожение русской армии, был сорван.

Отступательный марш-маневр 2-й Западной армии от Волковыска к Смоленску в период Отечественной войны 1812 г. принадлежит к числу примечательных событий в истории русского военного искусства. Багратион показал выдающийся образец стратегического руководства войсками в сложных условиях боевой обстановки. За 35 дней войска Багратиона, постоянно имея в тылу и на фланге неприятеля, прошли более 750 км. Суточные переходы достигали порой 35-40 км. Искусно маневрируя на театре военных действий и ведя упорные арьергардные бои, русские войска, руководимые Багратионом, сумели расстроить замыслы Наполеона и выйти из-под удара превосходящих сил врага.

5 августа Наполеон предполагал дать русской армии под Смоленском генеральное сражение. В виду неблагоприятного соотношения сил и опасности обхода Смоленска войсками противника, русская армия в ночь на 5 августа оставила Смоленск и двинулась на восток по московской дороге. Будучи сторонником решительных действий, Багратион настаивал на ведении активной борьбы против наполеоновской армии.

18 августа Александр I назначил главнокомандующим всеми действующими армиями М.И. Кутузова. Он энергично принялся за разработку стратегического плана войны. Кутузов принял решение на отвод армии, чтобы в оборонительных боях измотать силы противника, усилить армию резервами, изменить соотношение сил в свою пользу, а затем перейти в контрнаступление и разгромить армию Наполеона.

Бородинское сражение. Смерть Багратиона.

22 августа русская армия вышла в район Бородино. Бородинская позиция прикрывала два важных пути, которые шли на Москву: новую Смоленскую дорогу и старую Смоленскую дорогу, по которым двигалась армия Наполеона.

На левом фланге Кутузов поставил именно войска 2-й Западной армии Багратиона. Кроме того, он приказал укрепить этот фланг земляными сооружениями. У д. Семеновское были построены три флеши (полевые укрепления), получившие впоследствии название «Багратионовых флешей», так как они во время Бородинского сражения оборонялись именно войсками Багратиона. Западнее д. Семеновское располагалось передовое укрепление — Шевардинский редут. На высоте Курганной была сооружена 18-орудийная батарея, известная под названием «батареи Раевского».

Замысел Кутузова заключался в том, чтобы дать противнику оборонительное сражение, нанести ему возможно большие потери с целью изменения соотношения сил в свою пользу и при благоприятном исходе его перейти в наступление против наполеоновской армии.

Боевой порядок русской армии состоял из правого крыла, центра, левого крыла и резервов. На правом крыле от д. Маслово до д. Горки были расположены 2-й и 4-й пехотные и 2-й кавалерийский корпуса. В центре Кутузов поставил 6-й пехотный и 3-й кавалерийский корпуса. Общее командование войсками правого крыла и центра было возложено на Барклая-де-Толли. На левом, наиболее опасном крыле располагались войска Багратиона: 7-й и 8-й пехотные и 4-й кавалерийский корпуса.

Выбор позиции и боевой порядок русской армии вполне соответствовали замыслу Кутузова. Они обеспечивали возможность ведения оборонительного сражения. Наполеон был лишен возможности осуществить широкий маневр, так как фланги бородинской позиции оказались надежно прикрытыми.

Изучив русские позиции, Наполеон решил нанести удар по левому флангу боевого построения армии Кутузова, прорвать здесь оборону русских войск, выйти им в тыл и, прижав к Москве-реке, уничтожить. На направлении главного удара Наполеон сосредоточил основную массу своей армии: корпуса Мюрата , Даву, Нея, Жюно.

24 августа (5 сентября) произошел бой за Шевардинский редут. Багратион направил в помощь защитникам редута две дивизии, которые энергичной контратакой выбили противника из редута. Считая, что русские войска выполнили поставленную перед ними задачу, Кутузов приказал Багратиону отвести войска из Шевардинского редута.

В течение 25 августа обе стороны производили последние приготовления к предстоящему сражению. Французская армия насчитывала 135 тыс. человек и 587 орудий. В русской армии было 120 тыс. человек и 640 орудий.

Бородинское сражение началось на рассвете 26 августа мощной артиллерийской канонадой с обеих сторон. Затем последовало наступление французов на д. Бородино, но главные события развернулись у Багратионовых флешей и у батареи Раевского.

Около 6 часов войска маршала Даву по приказу Наполеона начали атаку Багратионовых флешей. Противник имел до 25 тыс. человек. Атака французов поддерживалась огнем 102 орудий. Багратионовы флеши оборонялись сводной гренадерской дивизией Воронцова и 27-й пехотной дивизией Неверовского. Всего здесь было 8 тыс. русских войск и 50 орудий.

Несмотря на тройное превосходство противника в людях и двойное в артиллерии, русские войска были преисполнены высокого морального духа и уверенности в свои силы. Они встретили атакующие колонны французов сильным артиллерийским огнем. Одновременно русские егеря, рассыпанные перед флешами, открыли ружейный огонь по противнику. Враг не выдержал ураганном огня русских войск и, оставляя груды убитых и раненых, в беспорядке отступил. Первая атака французов на Багратионовы флеши захлебнулась.

В 7 часов противник возобновил атаку. Ценою больших потерь ему удалось захватить левую флешь. Однако по приказу Багратиона несколько батальонов 27-й пехотной дивизии энергично контратаковали противника во фланг. Французы были выбиты из флеши и отброшены назад, понеся новые тяжелые потери и людях. Вторая атака Багратионовых флешей также окончилась неудачей для наполеоновских войск.

Багратион значительно усилил оборону флешей. Он выдвинул в этот район свой резерв — 2-ю гренадерскую и 2-ю кирасирскую дивизии. Сюда же он направил 8 батальонов из 7-го корпуса Раевского, который оборонялся севернее флешей. Кроме того, он поставил у д. Семеновское 3-ю пехотную дивизию Коновницына, взятую из состава 3-го корпуса.

В 8 часов после мощного артиллерийского огня началась третья атака Багратионовых флешей. Противнику удалось ворваться в правую и левую флеши. Однако и на этот раз войска Багратиона стремительной контратакой выбили противника из флешей и к 9 часам восстановили положение.

Наполеон усилил корпуса Даву и Нея корпусом Мюрата, и в 9 часов французы предприняли четвертую атаку. Французы сумели овладеть флешами и д. Семеновское. Однако к этому времени на усиление 2-й армии стали прибывать части 2-го и 5-го корпусов, и Багратион, бросив против врага часть подошедших резервов, отбросил французские войска с большими для них потерями. Четвертая атака Багратионовых флешей также окончилась неудачей для наполеоновских войск. Но Французы продолжали атаковать. В 10 часов противник предпринял пятую атаку флешей, в 10 часов 30 минут шестую, а в 11 часов седьмую. Однако все эти атаки, так же как и предыдущие, окончились неудачей для врага.

В целях противодействия натиску французов Кутузов продолжал усиливать войска левого крыла. Сюда он перебросил 4-й пехотный и 2-й кавалерийский корпуса. Кроме того, он подготовил смелый маневр с целью удара по левому флангу и тылу противника. Для выполнения этой задачи он предназначил казачьи полки Платова и 1-й кавалерийский корпус Уварова.

Около 12 часов французы начали восьмую атаку Багратионовых флешей. Багратион решил встретить врага сокрушающим штыковым ударом. Завязался ожесточенный встречный рукопашный бой. Именно в этом жестоком бою Багратион был ранен.

На следующий день раненый Багратион был отправлен в Москву, а затем перевезен в имение своего друга, также участвовавшего в Бородинской битве генерал-лейтенанта князя Б.А. Голицына в село Сима Владимирской губернии, где скончался от гангрены.