БАГРАТИОН Петр Иванович

Российский военный деятель, князь, генерал от инфантерии (1809).

Из грузинского царского рода. После учебы в 1782—1783 в Кизлярском училище для штаб- и обер-офицерских детей поступил на военную службу рядовым в Астраханский пехотный полк. В 1783—1787 служил на Кавказской линии. Отличился при штурме Очакова (1788) и предместья Варшавы Праги (1794). В чине генерал-майора участвовал в Итальянском и Швейцарском походах А.В. Суворова (1799), командуя авангардом российско-австрийской армии. В 1800 назначен шефом лейб-гвардейского Егерского батальона (с 1806 — полка). В ходе Русско-австро-французской войны 1805 — начальник арьергарда русской армии. Отличился в сражениях под Шенграбеном и Аустерлицем .

За подвиги произведен в генерал-лейтенанты и награжден орденом Св. Георгия 2-й степени. В 1807 в ходе Русско-прусско-французской войны 1806—1807 участвовал в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Гутштадте и Гейльсберге. В битве при Фридланде командовал левым крылом армии (награжден орденом Св. Владимира 1-й степени). С 1807 — командующий 21-й пехотной дивизии. В Русско-шведской войне 1808—1809 — командующий дивизией, корпусом. Отразил два шведских десанта (сентябрь 1808), совершил переход по льду Ботнического залива, занял Аландские о-ва (март 1809). В 1809—1810 — главнокомандующий Молдавской армией. В сентябре 1809 нанес поражение туркам под Рассеватом, за что награжден орденом Св. Андрея Первозванного. Взял крепости Измаил и Браилов.

В 1811—1812 командовал Западной (Подольской) армией, с марта 1812 — 2-й Западной армией. В июне — июле 1812 совершил марш от границы до Смоленска для соединения с 1-й Западной армией М.Б. Барклая-де-Толли . В Бородинском сражении 26 августа 1812 командовал левым крылом русской армии. Руководил обороной Семеновских флешей. Во время контратаки ранен в ногу с раздроблением кости. Скончался от гангрены в имении князя Б. А. Голицына. В 1839 прах полководца перезахоронен на Бородинское поле.

Автор статьи: И.С. Тихонов.

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