БАГРАМЯН Мовсес

Армянский общественно-политический деятель второй половины XVIII века, педагог и публицист , последователь идей И. Эмина.

В 1763 вместе с Эмином отправился на Кавказ , где принял участие в попытках организовать армянское повстанческое движение против ирано-турецкого ига. C 1768 жил в Мадрасе (Индия), был членом кружка Ш. Шаамиряна. Автор «Новой книги, называемой увещеванием» (1773) по истории Армении , на страницах которой призывал армян бороться за освобождение родины, ратовал за просвещение и резко критиковал деспотизм . Принимал участие в составлении проекта конституции независимого армянского буржуазного государства с республиканским строем. Придерживался пророссийской ориентации, надеялся воссоздать армянское государство при содействии России и под ее по­кровительством.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

© Российская Историческая Энциклопедия