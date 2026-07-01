БАГРАМЯН Мовсес
Армянский общественно-политический деятель второй половины XVIII века, педагог и публицист, последователь идей И. Эмина.
В 1763 вместе с Эмином отправился на Кавказ, где принял участие в попытках организовать армянское повстанческое движение против ирано-турецкого ига. C 1768 жил в Мадрасе (Индия), был членом кружка Ш. Шаамиряна. Автор «Новой книги, называемой увещеванием» (1773) по истории Армении, на страницах которой призывал армян бороться за освобождение родины, ратовал за просвещение и резко критиковал деспотизм. Принимал участие в составлении проекта конституции независимого армянского буржуазного государства с республиканским строем. Придерживался пророссийской ориентации, надеялся воссоздать армянское государство при содействии России и под ее покровительством.
Автор статьи: Л. А. Цыганова.
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