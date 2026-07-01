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БАГЛАЙ Валентина Ефимовна

Родилась 15 сентября 1947, г. Кореновск Краснодарского края. Окончила Ленинградский государственный университет в 1971 г.

Доктор исторических наук за работу по теме "Экономическая, социальная, политическая структура ацтекского общества (доколониальная Мексика)" (Ставропольский государственный университет, 2001).

1982–1984 гг. – старший преподаватель Липецкого государственного педагогического института, 1984–1985 – преподаватель Ярославского государственного педагогического института, 1985–1987 – старший преподаватель Кировоградского государственного педагогического института, С 1994 доцент, затем профессор кафедры этнографии декоративно-прикладного творчества факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры.

Сочинения: Природа, боги и человек в древнемексиканской мифологии // Латинская Америка. 1977. №4;

Эволюция представления о Солнцах в древнеацтекской мифологии // Советская этнография. 1977. №4;

К вопросу о характере рабства у ацтеков // ВДИ. 1980. №3.

Вожди и правители древних ацтеков: начало истории народа и государства // Латинская Америка. 1997. №10;

Ацтеки. История, экономика, социально-политический строй (доколониальный период). Монография. М: Вост. литература, 1998;

Некоторые традиции семейно-брачных отношений и терминология родства древних ацтеков // Алгебра родства. Вып.2. СПб., 1998;

Социальная структура тарасков (доколониальная Мексика) // Ранние формы социальной организации. СПб., 2000;

El modelo del mundo de los tarascos ancinos: Материалы Х Конгресса Международной федерации по изучению Латинской Америки и Карибского бассейна (ФИЕАЛК). М., 2001.