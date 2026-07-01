БАГИРОВ Мир Джафар Аббасович

Советский политический деятель.

Происходил из крестьянской семьи. С 1915 — в революционном движении, в 1917 примкнул к большевикам. С 1918 — командир полка, председатель военного трибунала дивизии и зам. председателя военного трибунала 11-й армии. В 1921—1933 — председатель ЧК, ГПУ , нарком внутренних дел Азербайджана . В 1932—1933 — председатель СНК Азербайджан­ской ССР. В 1933—1953 — первый секретарь ЦК и Бакинского комитета КП(б) Азербайджана. Был одним из организаторов массовых репрессий в республике. В 1941—1945 — член Военного совета Закавказского фронта.

Входил в круг людей, близких к Л. П. Берия . После смерти И. В.Сталина в марте 1953 стал кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС . В апреле 1953 перемещен с поста первого секретаря ЦК на пост председателя Совета министров Азербайджанской ССР. В июле 1953 после ареста Берия снят со всех постов, назначен зам. начальника «Куйбышевнефть». 29 марта 1954 арестован. Обвинен в «нарушении социалистической законности». В мае 1956 приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Автор статьи: Д. К. Кнорре.

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