БАГИР-ХАН

Рабочий, один из организаторов и военных руководителей тебризского восстания (июль 1908 — апрель 1909) в годы иран­ской революции 1905—1911 .

Вместе с Саттар-ханом Б., получивший почетное звание «салар-е мелли» («народный полководец»), создал из разрозненных повстанческих отрядов боеспособную силу, которая в течение 10 месяцев удерживала город под контролем. Федаи Б. принимали участие в походе на Тегеран, в результате которого было восстановлено конституционное правление. Маджлес второго созыва (1909—1911) отметил заслуги Б. и назначил ему пожизненную пенсию .

Общественный подъем во время Первой мировой войны вернул Б. в политику. В 1915 он поддержал Временное национальное правительство Кума, занявшего прогерманскую позицию. Победу Тройственного блока кум­ские националисты считали залогом освобождения страны от политиче­ского и военного диктата России и Англии. В составе военных формирований Кума Б. прошел путь от Керманшаха до турецкой границы, но не принял эмиграции. В 1916 погиб во время стычки с курдами в небольшом селении близ Каср-е Ширин.

Автор статьи: Т. А. Коняшкина.

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