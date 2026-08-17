БАГДАДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Железная дорога протяженностью около 2400 км соединяет Босфор с Персидским заливом.

Строительство началось в 1888, когда Германии удалось добиться у турецкого султана концессии. По мысли германских правящих кругов, Б. ж. д. должна была стать мощным орудием в германском «движении на Восток» (Drang nach Osten). Она угрожала подорвать господство Англии в Индии и создавала препят­ствия России на пути к овладению проливами Босфор и Дарданеллы. В итоге это ускорило процесс объединения Англии и Франции в союз ( Англо-французское соглашение 1904 ), а также союз Англии и России (Англо-русское соглашение 1907). К началу Первой мировой войны во многом из-за противодействия Англии, Франции и России Б. ж. д. оставалась недостроенной до 1940.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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