БАГАУДЫ

Участ­ники антиримского народно-освободительного движения, охватившего Галлию и Испанию в III—V веках.

Лат. bagaudae, возможно, от кельт. baga — «борьба». Выступление Б. началось в 283 в междуречье Сены и Луары. Организованные отряды разорившихся крестьян , мелких ремесленников, колонов и рабов нападали на виллы крупных землевладельцев и слабозащищенные города. Вожди Б. Аманд и Элиан, провозглашенные императорами , создали армию, которая комплектовалась из земледельцев ( пехота ) и пастухов ( кавалерия ).

Восстание вылилось в открытую войну. В 286 император Максимиан Геркулий жестоко подавил выступление. С особой силой движение возобновилось в 408 (нападение горных Б. на римское войско вестгота Сара в Альпах). Самое продолжительное и успешное выступление 408—417, в ходе которого Б. основали в Арморике независимое государство, было подавлено дуксом Арморики Экзуперанцием. В 435—447 волнения в северо-западной Галлии, возглавляемые Тибаттоном, усмиряли римский полководец Флавий Аэций (437) и аланы (448). К середине V в. движение Б. распространилось в северной Испании, где их отряды терпели поражение от римлян в 441, 443 и 449. В 454 вестготы разгромили Б. в долине р. Эбро. По решению Рима (ex auctoritate Romana) был разрушен центр Б. в Испании — Тарракон.

Автор статьи: В. П. Буданова.

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