БАГАПШ Сергей Васильевич

Абхазский политический деятель.

В 1971 окончил Грузинский институт субтропического хозяйства. С 1978 — на руководящих постах в ЛКСМ и КП Грузии. В 1992—1995 — первый зам. премьер-министра, в 1997—1999 — премьер-министр Республики Абхазия (РА). С 1999 — лидер партии «Единая Абхазия». С 12 февраля 2005 по 29 мая 2011 — президент Абхазии.

В ходе Южно-Осетинского конфликта также главнокомандующий, добился установления контроля над Кодорским ущельем и признания независимости Абхазии со стороны России (смотрите Грузино-абхазский конфликт ).

Автор статьи: Д. И. Рублев.

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