БАГАНСКИЙ МУЗЕЙ

Баганский районный краеведческий музей Новосибирской области.​

Музей располагает коллекциями боевых и трудовых наград, живописи, фотографии, фронтовых писем, гончарных изделий. Имеются древние книги, грамоты и документы конца XIX века.

Археологическая карта района содержит 118 курганов и 18 древних стоянок, 40 из них находятся на государственном учете. В музее хранятся археологические находки, датируемые VIII и IX веками. Музей комплектует свой фонд предметами быта и культуры народов края, рассказывает о боевом и трудовом пути земляков, истории предприятий и организаций. На основе собранного материала открыты залы: археологический, времен Великой Отечественной войны , современности, природы, выставочные.

Иллюстрации:

Баганский районный краеведческий музей Новосибирской области.