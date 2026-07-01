БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Архипелаг из 14 больших и 3 тысяч незначительных необитаемых островов (из них 2 тысячи — коралловые рифы).

Был открыт английскими пиратами в начале ХVII в. В 1629 английский король Карл I подарил архипелаг генеральному прокурору страны Роберту Риту, однако тот не воспользовался подарком. Реально Б. о. стали осваиваться только в ХIХ—ХХ вв. В настоящее время обитаемы 30 островов. В 1973 была провозглашена независимость Б. о., которые с этого дня стали называться Содружеством Багамских островов в составе Британского содружества наций .

Общая площадь Содружества — 13 938 кв. км (10 070 кв. км — суша). Глава государства — королева Великобритании , представленная генерал-губернатором . Высший законодательный орган — двухпалатный парламент (Сенат и Палата собрания). Столица — г. Нассау (210,8 тыс. чел.). Население (2005) — 323 тыс. чел. 67 % — чернокожие, 12 % — британцы, 2,4 % — белые американцы и др.

Структура ВВП: 3 % — сельское хозяйство, 7 % — промышленность и 90 % — сфера услуг. Страна живет за счет туризма, банков и офшорного бизнеса. Жизненный уровень — один из самых высоких в Латинской Америке .

Автор статьи: Е. А. Ларин.

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