БАФФИН УИЛЬЯМ

Начало карьеры

О детских годах Уильяма Баффина практически ничего неизвестно. Родился он около 1584 г. в семье бедняка. Предположительное место рождения – г. Лондон или его окрестности. Был самоучкой.

Первые сведения об У. Баффине встречаются в 1612 г. Известно, что он служил главным штурманом и капитаном одного из двух судов в экспедиции Д. Холла, которая занималась поисками пролива из Атлантического в Тихий океан и изучением западного побережья Гренландии. По итогам экспедиции У. Баффин подготовил отчет, в котором описал гренландских эскимосов и результаты астрономических наблюдений.

Служил в английской Московской компании, дважды плавал к Шпицбергену в составе китобойных флотилий.

В поисках северо-западного пути в Индию

В 1615 г. была организована экспедиция, целью которой стал поиск исследователя Г. Гудзона, высаженного в открытом море взбунтовавшимися матросами. Отряду У. Баффина найти его не удалось. Однако на судне «Дискавери» ему удалось осуществить съему северного побережья Гудзонова пролива, отделявшего Канаду от острова Баффина, открыть острова Ноттингем и Солсбери, найти пролив Фокс. В 1616 г. У. Баффин дошел до 78° с. ш. Был повторно открыт участок западного берега Гренландии (между 72 и 76° с. ш.) длиной около 500 км. Экспедиции удалось выйти на залив Мелвилл и полуостров Хейс, которые еще не были названы. Акваторию нанесли на карту. Однако северо-западный путь в Индию открыть не удалось.

Последующие годы

У. Баффин определился на службу в британскую Ост-Индскую компанию. В 1617 – 1619 гг. им была предпринята экспедиция в район Красного моря и Персидского залива. В 1620 г. У. Баффин вновь предпринял поездку по этому маршруту. Ввиду противостояния между Голландией и Испанией и поддержкой Ост-Индской компанией голландцев судно У. Баффина оказалось втянутым в военные действия. 23 января 1622 г. во время осады г. Ормуза в Персидском заливе У. Баффин был убит.