БАДЖИДО Сагаинг Мин

Третий бирманский монарх из династии Конбаун.

Сын Бодопая. Взошел на престол в 1819. В первые годы правления вернул столицу в Аву и вел неудачную войну с англичанами (первая Англо-бирманская война 1824—1826) . Стал инициатором написания в 1829 истории бирманского государства (Хманнан Язавин). Потеряв значительное число ранее зависимых от Бирмы территорий (Аракан, Тенассерим и др.), в 1837 под давлением членов королевской семьи вынужден был отречься от престола в пользу родного брата Таравади Мина.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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