БАДЕНСКО-ПФАЛЬЦСКОЕ ВОССТАНИЕ

Часть движения в защиту имперской конституции, которое развернулось в Германии в мае — июле 1849 в ходе революции 1848—1849.

28 марта 1849 франкфуртский парламент принял конституцию Герман­ской империи . В мае правительства Пруссии , Саксонии, Баварии и некоторых других немецких государств отклонили этот документ. 5 мая началось восстание в Саксонии, 13 — в Бадене, а 17 — в баварском Пфальце. Там было сформировано временное правительство, которое требовало не только введения имперской конституции, но и преследовало цель отделиться от Баварии, создав республиканское правительство. Пруссия, опасаясь, что восстание перекинется на Рейнскую область, без каких-либо консультаций с Мюнхеном ввело в Пфальц войска, во главе которых стоял прусский принц Вильгельм.

14 июня временное правительство было свергнуто. В Бадене восстание было организовано радикальными демократами, которые требовали не только введения имперской конституции, но и освобождения из тюрем политзаключенных, возвращения политэмигрантов, вооружения народа, проведения новых выборов ландтага на основе всеобщего избирательного права, учреждения демократической республики, а также выдвинули социальные требования. Был образован земельный комитет, который находился в Раштатте. Баденский герцог Леопольд бежал в Эльзас. Во главе восставших встал Лоренц Брентано, адвокат из Мангейма.

В Баден началась интервенция прусских, пфальцских, баденских войск во главе с принцем Вильгельмом, а также вторглась так называемая имперская армия под командованием генерала Пеукера. Восставшие продержались дольше, чем в Пфальце. Раштатт пал 21 июля. Расправа с восставшими была жестокой, прежде всего со стороны прусских войск, что во многом предопределило длительно существовавшее в Бадене негативное восприятие Пруссии.

Автор статьи: Н. В. Ростиславлева.

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