БАДЕНСКАЯ ШКОЛА

Наряду с Марбургской школой, одно из ведущих направлений неокантианства (конец XIX — начало XX веков).

В отличие от Марбургской школы, ориентирующейся преимущественно на математическое естествознание, для философов Б. ш. характерен уклон в гуманитарные науки. Основные представители: В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк, Й. Кон, Р. Кронер. Основной заслугой Б. ш. является введение в философию понятия ценности. Философия Нового времени предполагала, что ценностей нет и не может быть в естественных науках, дающих чистое описание природы; наличие ценностей в социальных и гуманитарных науках считалось их недостатком. Общее понятие ценности в качестве параллели тому, что есть, было введено только в 1860-е Г. Лотце и Г. Когеном .

Основатели Б. ш. Виндельбанд и Риккерт настаивали на истолковании сущего в свете ценностей, что привело к становлению самостоятельной философии ценностей. Следуя этой идее, Ф. Ницше представил всю историю западноевропейской философии как полагание ценностей, источник которых он видел в «перспективности сущего». Виндельбанд, а вслед за ним Риккерт предложили доныне сохраняющее свою значимость деление всех наук на науки о природе (естествознание) и науки о культуре (исторические науки). Последние определялись опять-таки через понятие ценно­сти. Естественные науки используют обобщающий номотетический метод, дающий научные законы; исторические науки применяют индивидуализирующий идеографический метод, дающий описания индивидуальных исторических явлений.

Идея, что в человеческой истории нет законов, предопределяющих ее ход, оказала существенное влияние на философию истории, в частности на истолкование проблемы смысла истории ( К. Поппер , К. Ясперс и др.). Идеи Б. ш. в социологии проводил М. Вебер, в психологии — Г. Мюнстерберг . В 1920-х ряд представителей Б. ш. перешел к неогегельянству (И. Кон, Р. Кронер и др.).

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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