БАДЕНИ Казимир Феликс

Польский граф , австрийский государ­ственный деятель.

В 1888—1895 являлся штатгальтером (наместником) Галиции . В 1895 стал министром-президентом и министром внутренних дел Австрии. В 1896 Б. провел избирательную реформу, снизившую налоговый ценз и вводившую общую курию избирателей для всех граждан мужского пола старше 24 лет.

Пытаясь урегулировать межнациональные противоречия, правительство Б. вело переговоры со славянами . Ему удалось прийти к соглашению с младочехами . Результатом договоренностей стали декреты 1897, которые предусматривали введение в Чехии и Моравии делопроизводства на двух языках. Эти распоряжения вызвали ожесточенное сопротивление австрийских немцев, вылившееся в парламентскую обструкцию и уличные столкновения в Вене, Граце и Праге. Правительство Б. было вынуждено уйти в отставку.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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