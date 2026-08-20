БАДАЕВ Алексей Егорович

Советский государственный деятель.

Родился в крестьянской семье. В 1904 вступил в РСДРП . Состоял в Союзе металлистов. В 1912 был избран в IV Государственную думу, являлся членом большевистской фракции. В 1912—1913 был официальным издателем «Правды» . В 1914 арестован и сослан в Туруханский край. После Февральской революции 1917 вернулся в Петроград, участвовал в Октябрьской революции 1917 . В 1925 стал членом ЦК РКП(б). В 1937—1938 занимал пост наркома пищевой промышленности РСФСР . В 1938—1944 был председателем Президиума Верховного Совета РСФСР и зампредом Президиума Верховного Совета СССР. Имел склонность к алкоголизму, дискредитировал себя недостойным поведением во время государ­ственного визита в Монголию и Туву. В связи с этим в 1943 был отстранен от должностей.

Сочинения:

Большевики в Государственной думе. Воспоминания (1929).

Автор статьи: О. М. Минник.

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