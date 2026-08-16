БАБУВИЗМ

Система социально-политических взглядов, восходящая к учению Г. Бабефа.

Возникла в посттермидорианский период Французской революции XVIII в. под влиянием теорий Ж. Ж. Руссо, Г.Мабли, Морелли , идеологии и практики якобинцев. Б. предполагает возможность установления в обществе грубо-уравнительного, «казарменного» коммунизма путем насильственного захвата власти хорошо организованной группой революционеров. В 1796 Бабеф вместе с Ф.Буонарроти, О. А. Дарте и другими создал тайную организацию для подготовки переворота, призванного установить революционную диктатуру . Однако заговор был раскрыт, а его руководители в 1797 осуждены: Бабеф и Дарте — на смерть, остальные семеро — на тюремное заключение, замененное в 1800 ссылкой. В 1828 Буонарроти опубликовал в Брюсселе книгу «Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа», где изложил основные принципы Б., чем способствовал их популяризации и распространению.

В 1830—1840-х Б. (необабувизм) стал идеологией тайных революционных обществ Франции и Бельгии («Общество времен года», «Друзья народа», «Общество права человека», «Рабочие-уравнители» и др.). Наиболее известными теоретиками необабувизма были А. Лапоннере, Т. Дезами , Ж. Пийо, О.Бланки, а наиболее влиятельной разновидностью — бланкизм.

Автор статьи: М. Ю. Чепурина.

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