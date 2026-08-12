БАБУР-НАМЭ

Автобиографические записки Бабура Захир уд-дин Мухаммада на чагатайском (староузбекском) языке.

Состоит из трех частей: первая повествует о событиях в Мавераннахре до начала XVI в. (до бегства автора в Афганистан ), вторая посвящена афганскому периоду его жизни, третья — завоеванию Индии. Уникальный памятник тюркоязычной прозы, сочетает историю и автобиографию, повествование отличается ярко личностным характером, эмоционально окрашенным стилем. Содержит важные сведения по политической истории, общественным отношениям, хозяйственной жизни и культуре Средней Азии, Индии и Афганистана. Была переведена на фарси по приказу Акбара , впоследствии — на ряд европейских языков, включая русский. В России первое издание на языке оригинала было осуществлено в 1857 г. в Казани Н. И. Ильминским .

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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