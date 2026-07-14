БАБИЗМ

Религиозное учение секты бабидов, возникшее в 1840-х в Иране.

Учение Баба Мирзы Али-Мухаммеда было весьма эклектичным, соединяя в себе идеи религиозной реформации с утопическими представлениями о возможности построения общества, где царствовала бы справедливость. Мечты о братстве и будущем царстве справедливости распространялись в Иране не одно столетие, являясь выражением самых сокровенных чаяний простого народа. Бабизм возвестил о приходе новой эры, объявил Коран (его фактически должен был заменить главный труд бабизма — «Беян» («Откровение»), написанный Бабом в 1848 в тюрьме) и шариат устаревшими, утратившими значение в качестве системы обязательных норм и правил благочестивого поведения каждого мусульманина . Баб также отменил пятикратную молитву , пост, паломничество к святым местам (оно дорого стоило, зачастую паломники гибли в пути от голода, жары, холода и нападений разбойников), обязательную раздачу милости ( закят , она разоряла многих мелких торговцев, будучи для них непосильным бременем), священную войну — малый джихад .

Бабиды считали торговлю самым полезным для общества делом, преумножающим его благосостояние, поэтому объявили о ликвидации всех предписаний шариата , мешавших торговой деятельности и контактам с иностранцами. Для удобства ведения торговли и пополнения денежных средств была разрешена риба (ростовщический процент), стимулировавшая рост сословия ростовщиков, стала обязательной уплата долгов, гарантировалась защита прав личности и неприкосновенность имущества . Бабизм настойчиво требовал от своих сторонников прилежно учиться, особенно иностранным языкам, необходимым для ведения заграничной торговли. Со смертью Баба и подавлением бабидских восстаний бабизм быстро сошел на нет и растворился в сотнях мелких религиозных сект. Однако многие идеи бабизма сохранились и были доработаны в рамках бехаизма.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

© Российская Историческая Энциклопедия