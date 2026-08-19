БАБИНОВСКАЯ ДОРОГА

Кратчайшая сухопутная дорога из Европейской России в Сибирь через Средний Урал, главный официальный путь в Азию с конца XVI до середины XVII века, сыгравший важнейшую роль в освоении Сибири.

Б. д. заменила более протяженный Чердынский путь. Строительство дороги по указу царя Федора Ивановича велось с 1595 по 1597 под руководством торговца Артемия Бабинова. Дорога длиною 273 версты проходила от Соликамска до мансийского с. Нером-Кар в верховье р. Туры, на месте которого в 1598 основан г. Верхотурье. С учреждением в Верхотурье таможни (1600) проезд и провоз грузов по Б. д. становятся обязательными.

С 1745 дорога утрачивает значение единственного почтового пути, а в связи с закрытием в 1753 верхотурской таможни лишается основного грузопотока, переместившегося на открытый в 1763 Сибирско-Московский тракт.

Автор статьи: С. И. Лиман.

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