БАБЕНБЕРГИ (Babenberger)

Марк­графы Восточной марки с 976, австрийские герцоги (1156—1246).

Германская княжеская династия франконского происхождения получила название по крепости Бабенберг. Политическое значение Б. приобрели, когда Леопольд I (976—994) стал в 976 маркграфом баварской Восточной марки. Б. проводили экспансию на восток, боролись с венграми и южными славянами, заложили основы будущей Австрии. Укрепляли свою власть, используя противоречия между императорами Священной Римской империи и римскими папами . Политика состоявшего в родстве с императорами Салической династии Леопольда III (1095—1136) способствовала упрочению един­ства подвластных Б. территорий и их культурному расцвету. Престиж Леопольда III в империи был весьма высок. После смерти Генриха V он был одним из кандидатов на императорский трон. Основавший множество монастырей, Леопольд получил прозвище Благочестивый, в 1485 он был канонизирован, а в 1663 провозглашен святым покровителем Австрии.

В 1156 его сын Генрих II Язомирготт (1141—1177) получил от императора Фридриха I Барбароссы титул герцога Австрии. Он сделал Вену герцогской резиденцией. Генрих был женат на Феодоре Комниной, племяннице византийского императора, что повысило престиж династии и привело к некоторому влиянию византийской культуры в Австрии. Новое положение Б. отражала императорская грамота 1156 Privilegium minus, определившая особые права династии. При Леопольде V (1177—1194) по наследственному договору Б. стали в 1192 также герцогами Штирии. Участник Крестового похода 1190—1191, Леопольд V по возвращении домой захватил в плен английского короля Ричарда I Львиное Сердце и получил выкуп за его освобождение. Эти действия привели к отлучению австрийского герцога от Церкви и интердикту , наложенному на его земли. Отлучение было снято лишь перед смертью.

Его сын Леопольд VI существенно увеличил владения династии, став наследником нескольких богатых родов. Его правление считается временем расцвета культуры Австрии высокого Средневековья . Последний представитель династии Фридрих II Воинственный (1230—1246) погиб в битве с венграми на р. Лейта. При Б. Австрия превратилась в одно из самых влиятельных государств Священной Римской империи.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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