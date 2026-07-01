БАБ МИРЗА АЛИ-МУХАММЕД

Родоначальник бабизма .

Родился в семье торговца, занимался торговлей, пока не познакомился в Кербеле и Неджефе с учением шейхитов. В 1844 объявил, что он призван Богом стать посредником между сокрытым в соответствии с шиитской традицией (см. Шиизм) двенадцатым имамом ( Махди ) и людьми, то есть стать дверью (аль-Баб) Махди в мир. В том же году его приговорили к наказанию палками и тюремному заключению. Однако он сбежал в Исфаан.

В 1848 Б. вновь арестовали и поместили в крепостную тюрьму Маку, где он написал книгу «Беян» («Откровения»), затем в крепость Чихрик. В 1848 в Тебризе его приговорили к смерти, но Б. назвал себя Махди, и казнь отложили. Она состоялась через два года, когда страну потрясали бабид­ские восстания. Б. расстреляли солдаты- христиане из полка Самсон-хана.

Автор статьи: П. В. Шлыков.

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