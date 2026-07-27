БААР ИНДРЖИХ ШИМОН

Чешский писатель, поэт и католический священник. В литературе был представителем реалистического направления, так называемой деревенской прозы и движения Католической модерны.

Биография

Родился 7 февраля 1869 г. в местечке Кленчи-под-Черховем на западе Богемии. В 1888 г. окончил гимназию в г. Домажлице и поступил на богословский факультет Пражского университета. В 1892 г. Баар был рукоположен в сан священника и служил в целом ряде провинциальных чешских местечек: Пржимда, Спалене Поржичи у Бловиц, Стохов, Оржех, Унетице. В 1899 г. стал приходским священником в Клобуках у Сланего, а в 1909 г. вернулся в г. Оржех.

В художественном и гражданском отношении Баар принадлежал к движению Католической модерны, возникшему в 1895 г. Движение это с самого начала своего существования не пользовалось большой благосклонностью у высших католических кругов, поскольку помимо сближения католической литературы с новыми художественными направлениями чешской и мировой литературы, добивалось всестороннего реформирования чешской католической церкви, ее адаптации к новому времени. В 1895 г. Баар вместе с другими деятелями Католической модерны, такими, как Ксавер Дворжак и Сигизмунд Боушка, стоял у истоков альманаха этого объединения «Под единым знаменем» («Pod jedním praporem»). Кроме того, Баар участвовал в создании еще одного органа Католической модерны – «Новая жизнь» («Nový život»), где были напечатаны практически все его значимые ранние прозаические произведения. Позднее он вступил в общество чешских писателей «Май», что фактически означало уход из уже умирающей «Католической модерны».

После возникновения независимого государства Чехословакии Индржих Баар стал председателем обновленного «Союза католического духовенства», не теряя надежды реализовать все необходимые церковные реформы, о которых часть духовенства ратовала еще до Первой мировой войны , и примирить церковь с чешским народом. Однако и тогда «Союз» столкнулся с интенсивным отпором со стороны церковной иерархии, и Баар, разочаровавшись в общественной деятельности, добровольно ушел на пенсию в 1919 г. и вернулся в родные Кленчи, где провел последние годы жизни. Скончался там же 24 октября 1925 г.

Творчество

В наиболее удачных произведениях Баара патриотические чувства и любовь к родному краю сливаются с описанием личного опыта деревенской провинциальной жизни героев, их исторических традиций и обычаев. Бытописуя жизнь крестьян и сельских священников, Индржих Баар восходит к традициям чешской реалистической прозы конца XIX в., в частности, к произведениям К.В. Райса и самому популярному роману А. Йирасека «Псоглавцы».

Обширное творческое наследие писателя сконцентрировано вокруг трех основных тем: социальных условий жизни чешского деревенского священника, жизни чешского крестьянства и, наконец, форм и проявления чешского патриотизма и национальной борьбы в провинции. Все три темы объединены в так называемой «ходской трилогии» Баара: историческом и этнографическом описании жизни Ходской области Чехии в преддверии революции 1848 г. В трилогию вошли романы «O Paní komisarka» (1923), «О Osmačtyřicátníci» (1924) и «О Lůsy» (1925).

В творчестве Баара можно выделить два четких периода. В первом он с нескрываемым рвением ратует за реформы в некоторых областях жизни и исследует соответствующие проявления времени, касающиеся его лично как человека и как священника. Эта тенденция достигла своего апогея в романе «Mžikové obrázky» («Мгновенные картинки», 1914). Здесь он, пусть даже и в искаженной форме памфлета, открыто выступает с проповедями как рьяный моралист и консервативный противник либерализма, любитель исчезающих форм деревенского фольклора. На более позднем же этапе своего творчества Баар даже меняет основную тематику произведений и избавляется от прежней тенденциозности. Он как бы дорастает до великих, с развитым сюжетом, произведений, в которых детально описанная среда соотносится с психологическим интересом автора к различным человеческим типажам, реалистично описанным и критически оцененным. Переходным в этом отношении можно назвать роман «Ян Цимбура» («Jan Cimbura», 1908).

В своих произведениях Индржих Баар проявил себя как серьезный знаток истории своего родного Ходского края и уникальный специалист по местному фольклору. Так, в 1909 г. Баар совместно с Ф. Теплым издал книгу об истории родного села «Klenčí městečko na Chodsku». Результатом его фольклорных изысканий стали сборники сказок Ходского края: «Наши сказки» («Naše pohádky», 1921), «Ходские повести и сказки» («Chodské povídky a pohádky», 1922).

В своем художественном творчестве Индржих Баар хотел максимально реалистично изобразить повседневную жизнь чешской деревни, в особенности Ходского края. Прежде чем начать писать, он тщательно изучал архивы, собирал фольклор, не отступая таким образом от канонов реализма в литературе.